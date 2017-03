Hamon fait un pied de nez à Fillon en rendant visite aux infirmières qui l'avaient malmené dans "L'Emission politique"

Benoît Hamon réplique à François Fillon. Le candidat socialiste s'est rendu à son tour, lundi 27 mars, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ephad) de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), pour "évoquer les conditions de travail" des résidents et du personnel. Une visite qui ne doit rien au hasard car c'est dans ce même lieu que son adversaire avait été un peu malmené, quelques jours plus tôt.

Je visite cet après-midi l’EHPAD de Bry-sur-Marne: rencontre avec les résidents et les personnels pour évoquer leurs conditions de travail. pic.twitter.com/msyYfJmWcN — Benoît Hamon (@benoithamon) 27 mars 2017

Le candidat des Républicains s'était lui aussi rendu dans l'établissement, dans le cadre d'un reportage diffusé dans "L'Emission Politique", jeudi 23 mars, sur France 2. La séquence avait été abondamment commentée sur les réseaux sociaux, où certains avaient reproché à François Fillon un manque d'empathie. "Vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures. Vous vous imaginez la pénibilité de notre travail ?" lui avait demandé l'une des employés. "On a besoin de nos RTT pour nous reposer, parce que l'épuisement professionnel, il arrive aussi", avait attaqué une autre. Face aux critiques des infirmières, le candidat était resté droit dans ses bottes, évoquant notamment la nécessité de réduire la dette.

Voir la vidéo

"Si entre les costumes et la Guyane, on peut évoquer ces établissements, c'est bien"

La visite du candidat socialiste a-t-elle été programmée à cause de ce qui s'est passé sur France 2 ? L'équipe de Benoît Hamon "se laisse la possibilité" d'inscrire à l'agenda des visites en fonction de l'actualité, répond son porte-parole, Alexis Bachelay, à franceinfo. "Ce n'est pas quelque chose de compliqué à organiser, ça peut se faire très vite", ajoute-t-il, même si la visite était aussi une occasion de "mettre en valeur l'aspect programmatique" du candidat.

Du côté de l'Ephad, pas d'ambiguïté. Le candidat est bien venu à cause de la séquence avec Fillon. "Pour le coup, c'est simple, raconte Richard Tourisseau, le directeur. Benoît Hamon a contacté Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du conseil départemental et présidente de la Fondation Favier Val-de-Marne [dont dépend l'établissement] et il lui a dit : 'J'ai entendu ce qu'a dit Fillon, est-ce qu'il y a une possibilité de venir ?'"

Pour Richard Tourisseau, directeur de l'établissement, difficile de dire non. "J'ai dit 'oui' pour l'un, je ne vois pas pourquoi, je dirais 'non' pour l'autre", confie-t-il à franceinfo. Alors que François Fillon avait surtout discuté avec des infirmières et responsables CGT, Benoît Hamon a lui "fait le tour de l'établissement" et visité trois unités. "Si entre les costumes et la Guyane, on peut parler de ces établissements, c'est bien", ajoute, un brin malicieux, Richard Tourisseau.