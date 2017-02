Enquête pour fraude fiscale : "En attaquant Solère, on atteint Fillon"

Après les soupçons d’emplois fictifs de l'épouse de François Fillon et de ses enfants, son porte-parole ,Thierry Solère, est soupçonné de fraude fiscale, indique le Canard enchaîné dans son édition du mercredi 15 février.

Le député Les Républicains aurait "omis de régler une partie de ses impôts" entre 2010 et 2013, selon l’hebdomadaire satirique. Thierry Solère a l’intention de porter plainte pour diffamation.

Jean Petaux, politologue à Sciences-Po Bordeaux, a estimé mercredi sur franceinfo que cette nouvelle affaire aura des répercussions sur François Fillon. "C’est du billard à trois bandes, en attaquant Solère, on atteint Fillon", a-t-il estimé.

franceinfo : C'est François Fillon qui est visé par ces révélations ?

Jean Petaux : À partir du moment où Thierry Solère est l'unique porte-parole accrédité de François Fillon, et dans la mesure où il a été l'organisateur de la primaire de la droite et du centre, on voit bien que le missile, même s'il n'est pas directement pointé sur Fillon, a pour cible le candidat de la droite. C'est ce qu'on appelle le billard à trois bandes. En tapant sur Solère, on atteint Fillon.

D’où viennent ces attaques ?

On dit que les sarkozystes n’ont jamais porté Thierry Solère dans leur cœur. Pour plusieurs raisons : il est dans les Hauts-de-Seine un peu indépendant par rapport au patron du département, qui était à l’époque Nicolas Sarkozy lui-même [de 2004 à 2007]. C’est quelqu’un qui a toujours eu sa liberté de parole. (...) Mais je n’accréditerai pas l’idée que c’est un coup sarkozyste, parce que ce genre de fuites dans le Canard enchaîné est toujours impossible à sourcer. La seule chose qu’on sait, c’est que les coups viennent plus souvent de son propre camp, que du camp adverse.

François Fillon peut-il encore tenir ?

Je ne le crois pas. S’il tient et dure au-delà des deadlines qui sont le 11 mars pour les parrainages et 17 mars début de la campagne, ce sera dans un état extrêmement affaibli. Le seuil de qualification le soir du 1er tour pour le 2e tour sera relativement bas, entre 17,5 et 19% [-20%] pour le candidat qui sera le challenger de Marine Le Pen. C’est à peu près les eaux dans lesquelles François Fillon est aujourd’hui. La situation qui serait la plus paradoxale serait qu’il arrive à se qualifier pour le 2e tour, dans un état extrêmement faible.