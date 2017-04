DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de François Fillon à Paris

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Au lieu de faire une minute de silence pour ceux qui sont morts à la mer il devrait faire une minute de silence pour les attentats. Je suis déçu par ce candidat.

: Je ne vote pas JLM mais le meeting a de belle allure, le monde et le (magnifique) vieux port derrière !

Jean-Luc Mélenchon est arrivé à la tribune. Il a commencé son discours en parlant des migrants. Puis, alors que c'est le dimanche des Rameaux pour les chrétiens, le candidat brandit un rameau d'oliviers, en disant que c'est le symbole de la Méditerranée.





Voici des images de la foule rassemblée pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon sur le Vieux-Port à Marseille.















: Pendant ce temps-là, notre journaliste Margaux Duguet est à porte de Versailles à Paris, où François Fillon doit prononcer un discours de campagne, vers 15 heures. Elle a interrogé ses sympathisants.

: D'ici un quart d'heure, Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à la présidentielle, s'exprimera près du port de Marseille, où il donne un meeting. Les personnes venues le voir commencent à se rassembler selon des journalistes sur place.

: Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il va réutiliser son hologramme, mardi 18 avril, soit cinq jours avant le premier tour de la présidentielle. Cette fois, ce sera pour un multi-meeting. Le candidat sera en direct de Dijon, et en hologramme dans six autres villes.

Invité de "Dimanche en politique", Emmanuel Macron a refusé d'accabler François Hollande, dont sept Français sur dix jugent qu'il a été un mauvais président. Le candidat d'En marche ! y voit "une forme d'injustice" liée au désamour habituel envers les chefs d'Etat en fin de mandat. Et a défendu une partie de son bilan... tout en rappelant qu'il n'avait pas quitté le gouvernement pour rien.



: Quels sont les contenus qui retiennent le plus votre attention en ce moment ?



• Le replay du "Grand Débat" entre les 11 candidats à l'Elysée.



• L'article sur Emmanuel macron qui esquisse les premiers mois de son mandat.



• Et enfin notre article qui raconte l'histoire terrible d'une petite fille retrouvée dans la jungle, mais qui n'a pas été élevée par des singes, comme on l'a pensé au début.

: "Nous sommes tous des Français."



C'est la conclusion de Nicolas Dupont-Aignan, dont l'interview vient de se terminer. Il parlait des différences de traitement entre les "petits" candidats et les autres.

: "Je suis le seul capable de battre Emmanuel Macron."



L'émission "Questions politiques" tourne toujours du positionnement politique de Nicolas Dupont-Aignan et de sa place sur l'échiquier politique. "Je veux offrir une voix raisonnable de changement", martèle-t-il.

: "Je suis candidat parce que je ne suis pas Marine Le Pen. Je pense qu'il faut une voix différente de celle de madame Le Pen."



Nicolas Dupont-Aignan justifie sa candidature. Il indique que s'il est élu, il nommera "un grand gouvernement de salut public".







Pendant ce temps, l'émission "Questions politiques" reçoit Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France.

: En conclusion de son interview, Emmanuel Macron parle de ses concurrents : Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et François Fillon.

: "Dans quelques zones touristiques : on peut ouvrir en soirée et le week-end. Mais cette loi n'a pas vocation à être étendue."





Lorsqu'il était ministre de l'Economie, il a été à l'initiative d'une loi qui propose un nouveau cadre pour le travail du dimanche. Il est interrogé à ce sujet, puis sur le chômage.



: "Je suis comptable de tout ce que j'ai fait pendant ces deux années. Qu'est-ce qui a manqué dans ce quinquennat ? Le manque de sens."



Emmanuel Macron aborde le quinquennat de François Hollande et son bilan de ministre.

: "Je condamne toutes les violences qui viennent entraver notre démocratie. (...) Le FN n'est pas un parti comme un autre mais il faut le combattre de manière républicaine."



Emmanuel Macron commence par condamner les interventions de nationalistes qui ont perturbé hier le meeting de Marine Le Pen à Ajaccio. Puis il a parlé de la Syrie et de la frappe américaine.



Emmanuel Macron, candidat d'En marche ! à la présidentielle, est l'invité de "Dimanche en politique" sur France 3.

: Outre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon était invité d'"On n'est pas couché" hier, et il a justement évoqué les difficultés de son rival socialiste. Le candidat de la France insoumise juge "répugnants" ceux qui, au PS, ne soutiennent pas leur candidat, voire l'ont déserté pour Emmanuel Macron.











: "Je m'étonne que ce qui n'impressionne pas plus le débat public, c'est de voir qu'elle [Marine Le Pen] continue d'être créditée de 23, 24, 25%."



"Le FN, moi je le subis tous les jours, je sais ce que c'est", a également ajouté l'ancien maire de Nice.



: "La seule part qui m'a été confiée de prendre dans la campagne de François Fillon, c'est celle de monter une cellule riposte contre Marine Le Pen."



Il était l'invité du "Grand Rendez-vous", l'émission d'Europe1, Les Echos et CNews, il y a quelques minutes. Le président LR de la région Paca "conseille" à François Fillon d'être "beaucoup plus offensif" à l'égard de la candidate du FN.

: Le chroniqueur Yann Moix a questionné Benoît Hamon sur ce qu'il qualifie de "double discours" du candidat PS au sujet de Jean-Luc Mélenchon, dont il se présente comme proche. Dans sa réponse, Benoît Hamon a un peu esquivé l'accusation de Yann Moix de recourir à certains arguments fallacieux.



Benoît Hamon était invité de l'émission "On n'est pas couché" hier. Le candidat PS n'a pas hésité quand on lui a demandé s'il préférerait appeler à voter pour François Fillon, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle : il préfère le candidat de la France insoumise.









Vous pourrez également suivre le meeting de Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à la présidentielle, sur la Canebière, à Marseille, à partir de 14 heures.

: Et celui de JL Mélenchon , vous n'en parlez pas ?? il y en a que pour Macron

Oui, vous pourrez suivre le meeting à partir de 15 heures. L'une de nos journalistes sera également sur place, et elle live-tweetera la réunion publique.

: Bonjour Violaine! présidentielles : allez-vous retransmettre le meeting de François Fillon cet après- midi?

: Enfin, Le Parisien-Aujourd'hui en France consacre sa une à la réunion publique de François Fillon, organisée à 15 heures porte de Versailles à Paris.





La question est posée à Emmanuel Macron car il est en tête dans les sondages. Mais qui votera pour lui ? En Bretagne, de nombreux élus socialistes ont décidé de le soutenir, en avançant souvent l'argument du "vote utile". Je suis allé à Lannion (Côtes-d'Armor) où j'ai rencontré des électeurs et des militants socialistes un peu perdus.







