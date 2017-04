DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de François Fillon à Toulouse

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Comment la formulation des questions influence les sondages ? Pour mesurer l'impact de la formulation des questions sur les résultats, l'équipe d'"Envoyé spécial" a testé deux phrases différentes pour une étude sur les préoccupations des Français. Une expérimentation à découvrir dans cette vidéo.





: "On est en train de monter, d'accélérer et nous passerons bientôt devant sous l'œil stupéfait du microcosme."





A dix jours du premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon a appelé ses soutiens à "libérer leur ardeur" pour faire naître "l'étincelle de toutes les volontés françaises". Le candidat était en meeting à Toulouse.

: Vous êtes nombreux à me signaler dans les commentaires que le Zénith de Toulouse se remplit pour le meeting de François Fillon. Le compte Twitter du candidat annonce 5 000 personnes, dans une salle qui a une capacité de 11 000 places. Ce meeting est à suivre en direct ici.

: Nouveau ralliement pour Emmanuel Macron. Thierry Breton, l'ancien ministre de l'Economie sous la présidence de Jacques Chirac (2005-2007), a annoncé son soutien au candidat d'En marche ! sur Europe 1. "Il faut prendre ses responsabilités. Je suis de droite, mais j'appelle à soutenir fortement Emmanuel Macron", a-t-il déclaré.

: Bonjour @gabbrielle ! Ce meeting à Toulouse sera à suivre en direct ici à partir de 18h30.

: Dans l'engagement 62 de son programme, Jean-Luc Mélenchon propose d'"instaurer une politique de codéveloppement avec l'Amérique latine et les Caraïbes en adhérant à l'Alba", l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Pour mieux comprendre (et aider Clémentine Autain à y voir plus clair), franceinfo revient sur les objectifs de cette organisation.

: Les questions de La Dépêche du Midi, journal dirigé par l'ex-femme du ministre Jean-Michel Baylet (Parti radical de gauche), auxquelles François Fillon a refusé de répondre sont listées dans cet article.

: François Fillon ne veut plus répondre aux questions sur les affaires qui empoisonnent sa campagne. Le candidat de la droite a ainsi refusé de répondre sur ce point lors d'une interview à La Dépêche du Midi. Le quotidien a décidé de publier tout de même ses questions, pour manifester sa désapprobation.

: @Ginkgo @Anonyme Vous avez dû mal me comprendre. La personne à qui l'on donne procuration ne doit pas nécessairement être enregistrée dans le même bureau de vote, mais elle doit vivre dans la même commune. Pour la procuration, elle doit aller voter dans le bureau du mandant, comme c'est expliqué sur le site du service public. Pour son propre vote, elle se rend dans son propre bureau. Il faut donc consentir à marcher un peu ! ;)

: Non @Anonyme, la personne à qui vous donnez procuration ne peut pas voter pour vous dans un autre bureau de vote que celui où vous êtes enregistré. Et elle doit habiter dans la même commune. Le jour de l'élection, votre mandataire devra se rendre dans votre bureau, muni de sa propre pièce d'identité. Le Monde propose un article détaillé sur la question.

: Sur Twitter, une internaute a rapporté que la femme de Jean Lassalle avait été privée de carte de crédit "à cause des emprunts de campagne". L'entourage du candidat à la présidentielle vient de me confirmer l'information. "Ce n'est pas du tout à cause des emprunts. M. Lassalle et sa femme ont beaucoup investi dans cette campagne, il y a eu un petit souci bancaire et sa carte a été retenue. Mais ça a été réglé très rapidement, m'explique-t-on. Il a les mêmes problèmes que tous les Français."

: Jean-Luc Mélenchon devance désormais de presque dix points Benoît Hamon dans les sondages. A dix jours du premier tour, le candidat socialiste semble incapable d'enrayer la dynamique du leader de la France insoumise. Notre journaliste Sophie Brunn est allée à Villeurbanne (Rhône), ville socialiste de la banlieue de Lyon, à la rencontre des électeurs passés chez Mélenchon. Son reportage est à lire ici.





: Clémentine Autain, soutien de Jean-Luc Mélenchon, a découvert en direct un point du programme du candidat de la France insoumise ce matin dans l'émission "8h30 Apathie" sur franceinfo. Il s'agit du point 62, où il est question de rejoindre l'Alliance bolivarienne. Regardez :















: Plus d'une centaine de parlementaires socialistes et écologistes signent aujourd'hui dans Le Monde une tribune exprimant leur soutien au projet de Benoît Hamon pour une Union européenne "plus sociale, écologiste et tournée vers la solidarité". Franceinfo vous en résume la teneur.

: On le sait, Ségolène Royal refuse de donner une consigne de vote avant le premier tour de la présidentielle. Mais ça n'empêche pas la ministre de l'Environnement d'avoir un avis sur la campagne en cours. Dernier épisode en date sur le plateau de C à vous, sur France 5, hier. Elle a estimé que Jean-Luc Mélenchon faisait "une très bonne campagne". Regardez la séquence.







: Tentative d'incendie au QG de Le Pen, Hollande contre les primaires, Lassalle chante contre la finance... Voici les cinq infos de la présidentielle à ne pas louper aujourd'hui.

: Pas très juste de nous accuser de partialité de ce point de vue, @anonyme. J'en veux pour preuve le module humoristique de ma consœur Julie Rasplus sur les propos parfois obscurs d'Emmanuel Macron, qui a été l'un de nos contenus les plus partagés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.





: Après "trente ans d'amitié", la brouille. Jean Lassalle ne semble guère apprécier le chemin politique qu'a choisi de prendre François Bayrou en se ralliant à Emmanuel Macron. Et il l'a fait savoir au micro d'Europe 1, ce matin.





: Libération nous rapportait hier soir une anecdote surprenante au sujet du grand meeting de François Fillon organisé dimanche dernier à Paris. Jean-François Copé a menacé de quitter la salle lorsqu'il s'est aperçu qu'une place lui avait été réservée au tout dernier rang. Bruno Retailleau a dû intervenir à la dernière minute pour déplacer sa chaise au premier rang.