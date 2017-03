DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de François Fillon à Orléans

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "A Orléans, le mot soumission, cela fait des siècles qu'on l'ignore ! Moi non plus, je ne me soumets pas !"



Le candidat de la droite invoque l'histoire d'Orléans et Jeanne d'Arc, au début de son discours.

: Le meeting de François Fillon a débuté, à Orléans. Vous pouvez le suivre ici.

: Interrogé par l'AFP sur l'accès au droit de vote pour les étrangers, Emmanuel Macron préfère "ne pas faire de propositions qui ne soient pas tenables". Il souhaite "que l'exercice de la citoyenneté se fasse d'abord par l'accès à la nationalité". Le candidat d'En marche ! se dit, par ailleurs, "favorable à clarifier les règles d'accès à la nationalité française, avec un vrai examen de maîtrise de la langue".

: Bonjour @Etienne, voici justement notre article à ce sujet. Le cardiologue Jean-Jacques Mourad, conseiller de l'équipe santé d'Emmanuel Macron, a, en effet, démissionné pour cause de conflit d'intérêts : le médecin a réalisé, entre janvier 2013 et juin 2016, plus de soixante prestations rémunérées par le laboratoire Servier.

: Bonjour, pourquoi aucun mot sur la démission du conseiller de E. Macron pour conflit d'intérêt ? Le Monde y a consacré un article...

• Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud ont dépassé le seuil des 500 parrainages requis pour se présenter à l'élection présidentielle. Un seuil déjà atteint par François Fillon.



• François Fillon a obtenu, en 2013, un prêt de 50 000 euros, sans intérêts et non déclaré, mais remboursé, de l'un de ses proches, le propriétaire de La Revue des deux mondes.• Un conseiller de l'équipe santé d'Emmanuel Macron, le cardiologue Jean-Jacques Mourad, annonce sa démission pour cause de conflit d'intérêts.



• L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité juge "dégradantes" les affiches polémiques de la dernière campagne publicitaire d'Yves Saint Laurent. Elle somme la maison de haute couture de les retirer au plus vite.

: "Au vu du contexte politique, et dans le but de ne pas jeter un soupçon illégitime sur le mouvement En marche !, j'annonce ici mettre un terme à mon engagement auprès d'Emmanuel Macron et de ses équipes", écrit le médecin dans un communiqué.

: Le cardiologue Jean-Jacques Mourad était critiqué pour avoir réalisé, entre janvier 2013 et juin 2016, plus de soixante prestations rémunérées par le laboratoire Servier.

: Un conseiller de l'équipe santé d'Emmanuel Macron, Jean-Jacques Mourad, annonce dans un communiqué sa démission pour cause de conflit d'intérêts.

: François Fillon "n'a pas jugé utile de faire figurer" ce prêt de 50 000 euros sur sa déclaration de patrimoine adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, explique au Canard enchaîné l'avocat du candidat, Antonin Lévy.

: "Ce n'est pas une révélation du Canard enchaîné, puisque c'est François Fillon qui l'a déclaré spontanément aux enquêteurs en mentionnant que c'était un oubli dans sa déclaration à la Haute Autorité [pour la transparence de la vie publique] et c'est d'autant moins un sujet que ce prêt a été intégralement remboursé. Donc il ne s'agit pas d'une révélation fracassante du Canard enchaîné qui, visiblement, n'a plus grand chose à se mettre sous le bec, pour venir avec des informations de seconde main de ce type-là."



L'avocat de François Fillon a fait cette déclaration à franceinfo .

: #FILLON François Fillon a obtenu, en 2013, un prêt de 50 000 euros, sans intérêts et non déclaré du propriétaire de La Revue des deux mondes. L'avocat du candidat, Antonin Lévy, confirme à franceinfo les révélations du Canard enchaîné.

: Découvrez dans notre infographie le nombre de parrainages reçus par les candidats à l'élection présidentielle.

: Bonjour @anonyme. Non, Alain Juppé ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle "malgré lui", comme vous le dites. "Si Alain Juppé obtenait ses 500 parrainages, il ne serait pas automatiquement candidat. Il lui faut d'abord adresser au Conseil constitutionnel une lettre de consentement à être candidat et une déclaration de patrimoine, avant la date limite de dépôt des parrainages, vendredi 17 mars à 18 heures", expliquait Le Monde.

: Si Alain Juppé obtenait 500 parrainages, pourrait-il être candidat "malgré lui" ?

: François Baroin, lui aussi, a enregistré quelques soutiens d'élus, ces derniers jours. Le Conseil constitutionnel a reçu cinq parrainages pour une candidature du maire de Troyes et sénateur de l'Aube, un temps évoqué comme plan B en cas de renoncement de François Fillon.

: François Fillon continue, lui, d'engranger des soutiens. Le candidat de la droite totalise désormais 1 789 parrainages validés par le Conseil constitutionnel. Il a été le premier qualifié, dès mercredi dernier.

: Le Conseil constitutionnel a enregistré 241 parrainages en faveur d'Alain Juppé, en quatre jours. Au précédent pointage, vendredi, le maire de Bordeaux ne comptait qu'un seul parrainage. Une tendance qui coïncide avec le dernier psychodrame en date à droite autour de la candidature de François Fillon.

: Dans le détail, Benoît Hamon dispose de 1 039 parrainages validés par le Conseil consitutionnel, Emmanuel Macron de 1 074, Nathalie Arthaud 557 et Nicolas Dupont-Aignan 559.

: François Asselineau (480), Jacques Cheminade (370), Marine Le Pen (483), Jean-Luc Mélenchon (356) se rapprochent des 500 parrainages, selon le tableau du Conseil constitutionnel.





: Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan, eux aussi, ont dépassé le seuil des 500 parrainages d'élus, selon le dernier pointage du Conseil constitutionnel.

: Benoît Hamon et Emmanuel Macron franchissent la barre des 500 parrainages, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel.

: Démarrage poussif, difficultés à faire entendre ses propositions, défections dans son camp, intentions de vote en baisse dans les sondages... Après son succès à la primaire de la gauche, Benoît Hamon peine à relancer sa campagne.







: ISF, "flat tax" sur le capital, impôt sur les sociétés... Emmanuel Macron et François Fillon ont des propositions fiscales identiques sur de nombreux points.





: François Fillon devrait rencontrer prochainement des représentants d'associations et des parents d'enfants autistes, annonce LCI. Ces derniers avaient critiqué une formule du candidat de la droite à la présidentielle, dimanche soir, sur France 2. Il avait répété, pour expliquer qu'il entendait les critiques : "Je ne suis pas autiste."

: La décision d'annuler cette rencontre à trois a été prise par Alain Juppé, selon l'entourage de François Fillon. Hier, le maire de Bordeaux avait écarté "une bonne fois pour toutes" l'idée d'être le candidat de recours en cas de renoncement de François Fillon.

: Cette rencontre avait été proposée, hier, par Nicolas Sarkozy pour mettre fin à la crise suscitée au sein des Républicains par les démêlées judiciaires de François Fillon.

: L'entrevue au sommet entre les trois premiers de la primaire de la droite est annulée. L'entourage de François Fillon nous confirme ce que les proches de Nicolas Sarkozy ont annoncé à l'AFP.

: #FILLON La rencontre entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon n'aura finalement pas lieu, selon les informations de franceinfo, confirmant celles du Figaro et de l'AFP.

: Bonjour @anonyme. Selon Le Figaro, la rencontre à trois, prévue entre François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, n'aura pas lieu. Nous n'avons pas encore la confirmation de cette information. L'entrevue avait été souhaitée par le camp de l'ancien président de la République. Son entourage confirme l'annulation à l'AFP.

: Réunion des 3 de droite demain annulée ?

• Emmanuel Macron est-il le candidat du hollandisme ? Elie Cohen, soutien de l'ancien ministre, répond à la question.



• Des haines recuites sont aux racines de la folie meurtrière du beau-frère dans l'affaire Troadec.



• Hésitations, conseils d'amis et coups bas : pourquoi Alain Juppé a finalement choisi de renoncer.



: "Je ne suis pas en capacité d'être le porte-parole de François Fillon."



L'ancien porte-parole de François Fillon explique à franceinfo pourquoi. Il s'exprime aussi sur le renouvellement du soutien "à l'unanimité" au candidat de droite du comité politique, dont il fait partie.

• Plus de peur que de mal à Tignes. Une avalanche a traversé une piste bleue de Tignes. Mais personne n'a été enseveli sous la neige, selon les informations de France 2 et France 3.



• La tempête Zeus a fait des dégâts. Deux personnes sont mortes hier, 220 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce midi. L'alerte orange est levée.



• Les forces irakiennes ont repris le siège du gouvernement provincial à Mossoul des mains du groupe Etat islamique, ainsi qu'un deuxième pont sur le Tigre.





• Le jour d'après pour la droite. Après le retrait d'Alain Juppé et le maintien de François Fillon, les députés Les Républicains se retrouvent ce matin.



: Selon Public Sénat, un sénateur juppéiste refuse de faire campagne pour François Fillon.