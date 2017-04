DIRECT. Présidentielle : Emmanuel Macron attendu à l'usine Whirlpool d'Amiens, menacée de fermeture

Ce qu'il faut savoir

Alors que la campagne de l'entre-deux-tours bat son plein entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la droite et la France Insoumise s'interrogent sur l'attitude à avoir au second tour. Plusieurs ténors des Républicains, dont Christian Estrosi et Alain Juppé, dénoncent ceux qui n'appellent pas explicitement à voter pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, a décidé de lancer une grande consultation pour définir la position de son mouvement.

La Manif pour tous appelle à s'opposer à Macron. Le mouvement d'opposition à la loi sur le mariage homosexuel a appelé mardi à s'opposer à Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, estimant que le représentant d'En Marche! était un "candidat ouvertement anti-famille".

"Je ne suis pas une adversaire de l'Europe". Marine Le Pen, qui accuse régulièrement l'Union européenne de tous les maux, a tenu ces propos alors qu'elle était invitée de l'émission "Elysée 2017" sur TF1. "Je me sens Européenne, Française, bien sûr, d'abord, mais Européenne", a-t-elle poursuivi.

Emmanuel Macron se dit "triste" pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il a commenté, sur France 2, l'absence de consigne de vote du candidat de la France insoumise : "Je le regrette. Je suis triste pour ses électeurs. Je pense qu'ils valent beaucoup mieux que ce qu'il leur a dit dimanche soir."