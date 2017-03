DIRECT. Présidentielle : "François Fillon tire toute cette campagne vers le bas", déplore Benoît Hamon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Le rassemblement pro-Fillon prévu dimanche au Trocadéro à Paris se prépare. Notre collègue de France 3, Marc Dana, a aperçu les affiches de la manifestation près du QG de campagne.







: "Je suis terrifiée par la légèreté et le cynisme avec lesquels François Fillon comme Marine Le Pen mettent le feu aujourd'hui aux institutions de la République."



Invité sur LCI ce matin, Najat Vallaud-Belkacem s'est inquiétée des conséquences des attaques répétées des deux candidats contre les juges.



: "Je n'appelle pas au retrait de François Fillon" mais "la tournure que prend la campagne ne me permet pas d'y participer".



"Il ne s'agit pas de critiquer François Fillon (...), mais je préfère être en accord avec moi-même", a expliqué le député-maire proche d'Alain Juppé. Il avait annoncé qu'il quittait la campagne de François Fillon hier.

: Nadine Morano "souhaite" que François Fillon arrête sa campagne pour la présidentielle. C'est ce qu'elle vient d'annoncer sur franceinfo. Voici la séquence :



: Il est 9 heures. Faisons un point sur l'actualité :



Menacé par une mise en examen, perquisitionné à son domicile parisien, François Fillon est de plus en plus seul. Les défections se multiplient, à l'image de celle de Nadine Morano. Plusieurs élus Les Républicains ont annoncé qu'ils allaient parrainer Alain Juppé ce matin.



DonaldTrump dénonce une "chasse aux sorcières" face aux appels à la démission de son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Ce très proche du président a reconnu avoir rencontré l'ambassadeur russe aux Etats-Unis à deux reprises l'année dernière, en contradiction avec ses déclarations récentes devant le Sénat.





L'enquête sur la mystérieuse disparition de la famille Troadec a connu de nouveaux rebondissements avec la découverte de la voiture du fils à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), puis d'autres objets près de Brest, dont un manuel scolaire appartenant au père, selon Le Parisien.



#METEO Attention au vent ! Météo France vient de placer trois départements en vigilance orange "vent violent". Il s'agit de la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Le risque est prévu entre aujourd'hui à 14 heures et samedi midi.

: " L'attitude de François Fillon vis-à-vis de la justice est indigne de la fonction de président de la République."



Benoît Hamon s'est exprimé ce matin sur BFMTV. Selon lui, François Fillon "tire la campagne vers le bas".



: "Oui, je souhaite qu'il [François Fillon] arrête sa campagne."



C'est au tour de Nadine Morano de lâcher François Fillon. "Sa défense a été tellement mauvaise, explique-t-elle sur franceinfo ce matin. Le compte à rebours est là et c'est lui qui l'a dans la main."



: "En liberté et en toute conscience j'ai parrainé hier Alain Juppé."



Le plan B se précise. Pierre-Yves Bournazel, conseiller Les Républicains de Paris, a décidé de parrainer Alain Juppé pour la présidentielle. Ce n'est pas le premier à avoir lâché François Fillon, le député Franck Riester a annoncé avoir fait la même démarche hier.



: "Quand on n'a plus rien, on rassemble en faisant siffler l'autre. Dans mes meetings, on ne siffle personne."



Ce matin, Emmanuel Macron a réagi aux attaques de François Fillon lors de son meeting de Nîmes, hier. Le candidat de la droite l'a qualifié de "girouette" et de "gondolier de la politique".



: Sauve qui peut. Depuis la contre-offensive médiatique de François Fillon, mercredi, les défections s'enchaînent dans le camp du candidat de la droite. Franceinfo vous raconte comment François Fillon a été lâché par sa famille politique en vingt-quatre heures.

: Pour sept Français sur dix, François Fillon a tort de maintenir sa candidature. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour franceinfo publié aujourd'hui. Même chez les sympathisants de droite, l'avis est très partagé sur la question : 50% approuvent ce maintien, 50% le désapprouvent.

: Après Gérard Schivardi en 2007 et Nicolas Dupont-Aignan en 2012... Le maire d'une petit village de l'Aisne a parrainé Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2017. Comment est-ce possible ? "Donner un parrainage ne signifie pas forcément adhérer aux idées", explique Gérard Dagry à franceinfo.

: Trois jours pour monter un "rassemblement populaire" de soutien au candidat Fillon, empêtré dans ses déboires judiciares, c'est peu. Qui organise cette manifestation place du Trocadéro, dimanche 5 mars, et comment ? Quelques éléments de réponse ici.

: Il est 6 h. Faisons un premier point sur l'actualité :



Emmanuel Macron a présenté son programme d'inspiration social-libérale bâti entre "liberté" et "protection". Invité du 20 Heures de France 2, le candidat d'En marche! a assuré que s'il était mis en examen, il renoncerait à être candidat à l'élection présidentielle.



Un adolescent radicalisé qui avait attaqué à la machette un enseignant juif à Marseille en janvier 2016, a été condamné à sept ans de prison et cinq ans de suivi socio-judiciaire. Une peine de 10 ans de prison avait été requise contre lui.