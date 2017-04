Des journalistes de "Quotidien" et du "Petit journal" disent avoir été agressés pendant un meeting de François Fillon

Des journalistes affirment avoir été agressés lors du meeting de François Fillon à Paris, dimanche 9 avril, rapporte le Huffington Post. Hugo Clément, un journaliste de l'émission "Quotidien" sur TMC, a posté la photo d'un militant sur Twitter. "[Il] m'a mis une gifle gratuitement, assure le reporter. Une autre équipe s'est fait casser la caméra. Bonne ambiance." Hugo Clément a précisé que "la sécurité est rapidement intervenue et que plusieurs élus sont venus présenter leurs excuses" après cet incident.

A la fin du meeting Fillon ce militant à gauche m'a mis une gifle gratuitement. Une autre équipe s'est fait casser la caméra. Bonne ambiance pic.twitter.com/kEi4csvnCK — Hugo Clément (@hugoclement) April 9, 2017

Une équipe de Canal + "dégagée manu militari"

Des journalistes du "Petit journal" de Canal + disent eux aussi avoir été agressés, cette fois par "un membre de la sécurité". Louis Morin a raconté au Lab d'Europe 1 que son équipe s'apprêtait à filmer la sortie de scène de François Fillon lorsqu'elle a été "dégagée manu militari". "On a tenté d'expliquer au membre de la sécurité que tout était prévu. Mais il n'a rien voulu entendre, a ajouté le journaliste. Il nous a emmenés dehors, il nous a mis un gros coup de pression et il a sérieusement abîmé notre matériel." Bilan : "caméra et téléphone cassés", selon un tweet de Louis Morin. L'équipe du "Petit Journal" a indiqué au Lab qu'elle comptait porter plainte contre cet agent de la sécurité.