CARTE. Présidentielle : quel candidat arrive en tête dans votre département ?

Il existe une France de l'Est et une France de l'Ouest, comme le révèle la carte du vote par départements pour l'élection présidentielle. A l'Est, Marine Le Pen arrive en tête dans une majorité de département. A l'ouest, c'est Emmanuel Macron qui parvient à tirer son épingle du jeu électoral.

Dans le détail la candidate FN réalise de bons scores dans le Nord, le Nord-Est, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Le candidat d'En marche ! emporte la région Bretagne, une partie des Pays-de-la-Loire et de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que l'ancienne région Auvergne.

Marine Le Pen en tête au nombre de départements

Au total, la présidente du Front national est en première position dans 47 départements sur 101. Derrière, Emmanuel Macron est devant dans 42 départements. Loin derrière, François Fillon obtient le leadership dans 6 départements, tout comme Jean-Luc Mélenchon.