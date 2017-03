"Attention, casse-cou !" : François Baroin met François Fillon en garde sur la suppression de postes de fonctionnaires

François Baroin, maire de Troyes, président de l'Association des maires de France et soutien de François Fillon, a réitéré mercredi 22 mars sur franceinfo, son opposition à la principale mesure annoncée par ce même François Fillon : la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires et notamment dans les collectivités locales.

En tant que président de l'AMF, Baroin s'oppose à #Fillon sur la suppression des postes fonctionnaires #8h30Aphatie pic.twitter.com/1QwZ4nzYlD — franceinfo (@franceinfo) 22 mars 2017

Pour François Baroin, l'Etat ne peut pas imposer aux collectivités locales de réduire comme il l'entend les effectifs des collectivités locales. "Je suis objectif et sincère et je dis ce que je pense, explique-t-il. Je porte les intérêts des communes avec ferveur et si il y a bien quelqu'un qui le sait c'est François Fillon. Et ça ne changera rien à mon engagement auprès de lui."

L'Etat ne pourra pas imposer au maire de Troyes de réduire ses effectifs. Il pourra discuter peut-être de manière brutale les relations avec les dotations. François Baroin, maire LR de Troyes à franceinfo

"Avec cette affaire de dotations, l'État pense qu'il peut imposer aux communes de faire des efforts en matière de fonctionnement, poursuit François Baroin. François Fillon propose un cadre général d'une réduction très ambitieuse des dotations."

Le maire de Troyes met ainsi François Fillon en garde. "Moi je dis à François Fillon 'attention casse-cou !' Si vous imposez trop fortement et trop brutalement une réduction des dotations, il y aura une augmentation des prélèvements obligatoires et votre croissance sera atone".