Hésitations, conseils d'amis et coups bas : comment Alain Juppé a décidé de renoncer

Pourquoi Alain Juppé a-t-il finalement renoncé, annonçant le 6 mars à la presse qu'il ne sera pas le plan B de François Fillon dans la course à la présidentielle ? Au début du week-end, le juppéistes y croient ; les parrainages commencent à affluer pour leur champion. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé s'appellent samedi 4 mars. Plus d'une centaine d'élus a déjà quitté François Fillon. Les deux hommes conviennent que ça ne peut plus durer. Une phrase perçue comme une promesse par le camp Juppé.

L'image qui a tout changé

Tout bascule dimanche après-midi. "C’est en voyant le Trocadéro qu'Alain a compris", explique l'un de ses plus proches à France 2. Plus précisément, c'est l'image des sarkozystes Eric Ciotti, Christian Jacob, Luc Chatel et surtout François Baroin aux côtés de François Fillon qui est déterminante. Pour le maire de Bordeaux, c'est clair : l'ancien président est en réalité loin d'avoir lâché le candidat. Un juppéiste amer se montre très sévère en coulisses : "Sarkozy préfère un Fillon perdant à un Juppé gagnant."

