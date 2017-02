VIDEO. Pour Baroin, "Macron, c'est une agence de voyages qui visite la France et qui la découvre"

François Baroin ne ménage pas ses efforts pour soutenir François Fillon, empêtré dans les affaires d'accusations d'emplois fictifs. Le ténor de l'équipe de campagne du candidat de la droite n'épargne ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, deux candidats à la présidentielle que les derniers sondages placent avant François Fillon.

Macron "ne sera pas la bouée de sauvetage"

Invité de l'émission "C à vous", sur France 5, mercredi 15 février, François Baroin fustige la candidature d'Emmanuel Macron : "Macron, c'est une agence de voyages qui visite la France et qui la découvre, et qui essaye de se faire plaisir. Il ne sera pas la bouée de sauvetage de ceux qui aimaient Mitterrand et de ceux qui aimaient Hollande et qui sont tellement déçus qu'il n'y ait plus l'un et qu'il n'y ait désormais plus l'autre", a-t-il martelé.

François Baroin n'a rien dit sur sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, qui a également reçu François Fillon dans ses bureaux mercredi.