VIDEO. Patrick Stefanini : "Il faut que l'ensemble des grands responsables de la droite et du centre se parlent"

Trois jours après avoir démissionné de son poste de directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini s'est expliqué, lundi 6 mars, sur Europe 1 : "J'ai aperçu hier un sondage qui met François Fillon à 17%, c'est-à-dire un écart qui me paraît extraordinairement difficile à remonter." Et cet homme de l'ombre de nuancer : "Il faut être prudent vis-à-vis des sondages et je ne souhaite pas que les décisions soient prises exclusivement en fonction de ce critère."

Le risque d'"une situation cataclysmique"

"Je dis simplement qu'il faut que l'ensemble des grands responsables de la droite et du centre se parlent, sinon nous serons au soir du premier tour de l'élection présidentielle dans une situation cataclysmique qui fera voler en éclats l'organisation du parti Les Républicains", a-t-il poursuivi.

L'homme-clef de la campagne du candidat de droite à la présidentielle a démissionné vendredi soir, avec un départ qui a été effectif dimanche soir. C'est lui qui a organisé la manifestation de dimanche au Trocadéro, où des dizaines de milliers de manifestants sont venus témoigner de leur soutien au député de Paris.