VIDEO. Violent clash entre François Fillon et la romancière Christine Angot sur le plateau de "L'Emission politique"

Il n'y a pas vraiment eu de dialogue entre François Fillon et Christine Angot, jeudi 23 mars sur France 2. Invitée surprise de "L'Emission politique", la romancière a eu un échange très tendu d'un peu plus de huit minutes avec le candidat de la droite à l'élection présidentielle. "Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide ?", a-t-elle lancé à ce dernier, qui avait comparé un peu plus tôt dans l'émission son ressenti face aux attaques à celui de Pierre Bérégovoy, qui s'est suicidé en 1993.

"De quel droit me condamnez-vous ?"

"Si vous êtes élu, on aura un président en qui une large partie de la population n'aura pas confiance", a d'abord lancé Christine Angot, évoquant le "sentiment d'injustice" face à l'attitude de François Fillon. "De quel droit me condamnez-vous ?", a sèchement répliqué ce dernier. "Ce n'est pas parce qu'un journal à décidé de m'accuser que je suis coupable."