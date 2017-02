VIDEO. L'affaire Fillon vue par "VU"

Si vous avez raté un épisode dans l'affaire Fillon, "VU" sur France 2 rembobine, jeudi 1er février. Le "zapping" de France 2 a compilé les moments forts depuis les nouvelles révélations du Canard enchaîné.

L'hebdomadaire soupçonne François Fillon et son suppléant à l'Assemblée Marc Joulaud d'avoir rémunéré Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire pour plus de 830 000 euros. Toutefois, cet emploi aurait été fictif, selon l'hebdomadaire.

"VU" retrace la défense de François Fillon et de ses soutiens. Le candidat des Républicains a assuré qu'il était victime d'un "coup d'Etat institutionnel de la gauche". "On a quinze jours à tenir, dans quinze jours on aura le résultat", a-t-il lancé à des parlementaires des Républicains qu'il a réunis.