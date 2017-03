VIDEO. Jean-Christophe Fromantin : "Qui entretient la musique du PenelopeGate?" Les "anciens amis" de François Fillon

Jean-Christophe Fromatin était dimanche 5 mars au premier rang derrière François Fillon, place du Trocadéro à Paris, devant quelques dizaines de milliers de manifestants venus soutenir le candidat de droite à la présidentielle. Invité lundi 6 mars des 4V sur France 2, le maire de Neuilly a lancé : "mais qui entretient la petite musique du PenelopeGate ? Ses anciens amis [de François Fillon] ! C'est ceux qui ont intérêt à tenter au grattage ce qu'ils n'ont pas eu au tirage hier. ! Moi sur le terrain depuis une semaine, je reparle du projet, et les gens écoutent. Ce que les gens veulent, c'est une alternance, des réformes et une France qui redémarre ..."

"Certes, ce bruit existe"

"Tant que le petit monde de la politique et ses amis qui avait parié sur Juppé ou sur Sarkozy entretiennent ce bruit, certes ce bruit existe, a-t-il poursuivi. Mais je crois qu'il ne dépend que de lui, François Fillon et son équipe, de déplacer le débat vers les priorités".

Citant l'exemple d'Emmanuel Macron qui ne s'appuie pas sur un parti pour sa campagne de la présidentielle, le maire de Neuilly a estimé que François Fillon pouvait "se passer" du parti Les Républicains pour remonter "une dynamique nouvelle" et pour être "le candidat des Français" et non celui des partis".