VIDEO. François Fillon promet un "code de bonne conduite" pour ses ministres

Le retour de "Monsieur Propre", comme il est parfois surnommé. Lundi 13 mars, François Fillon a présenté son projet présidentiel au cours d'une conférence de presse donnée depuis son QG de campagne à Paris. Parmi les mesures détaillées par le candidat, une a tout particulièrement retenu l'attention, alors que le champion des Républicains est empêtré dans les scandales d'emplois fictifs présumés, de prêt et de cadeaux onéreux faits par des amis. Lui président, l'ancien Premier ministre propose d'instaurer un "code de bonne conduite" pour les membres de son gouvernement.

Réforme du statut des élus et de leurs assistants

"Ce code garantira notamment la collégialité et la solidarité gouvernementale, la prévention des conflits d'intérêts et la bonne utilisation des moyens publics", a détaillé François Fillon. "Nous engagerons aussi, dans le respect de la séparation des pouvoirs, un processus associant étroitement les parlementaires, en vue de la modernisation de leur statut et de celui de leurs collaborateurs", a également annoncé le candidat, alors que la justice enquête sur des emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants comme collaborateurs parlementaires.