VIDEO. Estrosi annonce une "initiative" avec Pécresse et Bertrand pour une sortie "respectueuse" de Fillon

Christian Estrosi est sur le point de lâcher François Fillon. Invité dimanche 5 mars sur BFMTV, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé qu'il prendrait, "dans les heures qui viennent", une "initiative" avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, pour une sortie "respectueuse" de François Fillon, empêtré dans ses déboires judiciaires à quelques semaines de la présidentielle.

"Un choix différent est impératif"

"Nous voulons proposer une initiative respectueuse de François Fillon", car, "comme l'a dit Nicolas Sarkozy lui-même hier [samedi], ça ne peut plus durer comme ça" tant la possibilité de victoire de la droite à la présidentielle est désormais menacée, a affirmé Christian Estrosi. "Un choix différent est impératif" mais il faut "ne pas humilier François Fillon", selon le patron de la région Paca.

"Je pense qu'aucun des quinquagénaires de notre formation politique, dont beaucoup ont des talents, ne sont en mesure d'assumer ce rôle pour être sûrs de rassembler à coup sûr une immense majorité de celles et ceux qui aujourd'hui soutiennent encore François Fillon, selon Christian Estrosi. Le plus simple, de toute évidence c'est de prendre (...) le second qualifié pour le deuxième tour des élections primaires, à savoir Alain Juppé."