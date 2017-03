VIDEO. "C'est ma vie privée", répond François Fillon à propos des costumes offerts par "un ami"

"Je ne vais pas vous répondre sur ces sujets. C'est ma vie privée. Ça ne regarde personne. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami." Invité d'Europe 1, lundi 13 mars, au lendemain des révélations du JDD sur les 48 500 euros de costumes qu'un ami lui aurait offerts, François Fillon a botté en touche. "Plus on va m'attaquer plus je vais répondre", a toutefois promis le candidat de la droite à l'élection présidentielle, empêtré dans les affaires.

"Je suis aujourd'hui la cible d'un tel nombre d'attaques que je ne peux pas ne pas considérer qu'il y a une forme de chasse à l'homme, une forme de mobilisation engagée contre moi", a déclaré l'ex-Premier ministre. "Chaque jour on descend un peu plus bas dans l'intrusion de ma vie privée." Quant au montant annoncé du cadeau, "ça n'est pas exact, naturellement", rétorque-t-il.

Qu'est-ce qui explique qu'il y ait des centaines, des dizaines en tout cas de journalistes qui fouillent dans les poubelles pour s'occuper de mes costumes, demain de mes chemises et pourquoi pas de mes caleçons ? François Fillon sur Europe 1

Le candidat de la droite à l'élection présidentielle doit présenter dans la journée les principales mesures de son programme et tenter de reprendre ainsi sa campagne, perturbée par l'affaire des emplois fictifs présumés de son épouse et de deux de ses enfants.