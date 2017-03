VIDEO. Alain Juppé : "Je ne serai pas candidat à la présidence de la République"

Sa déclaration était attendue. Lundi 6 mars, Alain Juppé a confirmé "une bonne fois pour toutes" qu'il ne sera pas "candidat à la présidence de la République". "Je ne suis pas en mesure de réaliser le nécessaire rassemblement", a-t-il justifié. "Pour moi, il est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour la France."

"Tout au long de la semaine dernière, aujourd'hui encore, j'ai reçu de très nombreux appels me demandant de prendre la relève. Ils m'ont fait hésiter, j'y ai réfléchi", a expliqué le finaliste malheureux de la primaire de la droite. "Je mesure la déception que provoquera cette décision chez beaucoup et les reproches que paradoxalement elle me vaudra sans doute."

"Quel gâchis !"

"Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse", a vertement critiqué le maire de Bordeaux depuis l'hôtel de ville. "Quel gâchis", a-t-il encore commenté, estimant que François Fillon avait "un boulevard devant lui", après sa victoire à la primaire.

Dimanche, François Fillon a exclu de se retirer après la manifestation qui a rassemblé place du Trocadéro quelques dizaines de milliers de personnes venues lui manifester son soutien.