Vaucluse : François Fillon chahuté lors de son meeting à Pertuis ce mercredi

C'est un déplacement une nouvelle fois chahuté pour François Fillon qui est en meeting à Pertuis dans le Vaucluse ce mercredi 15 mars au soir, au lendemain de sa mise en examen. "Toute la signalétique qui menait au meeting a été recouverte de tags sur lesquels on pouvait lire 'Fillon voleur', 'Fillon rends le million'. Devant cette petite salle de Pertuis, des dizaines de personnes étaient encore présentes armées de casseroles, obligeant encore une fois François Fillon et son entourage à rentrer par une porte dérobée", explique Julien Gasparutto en direct de Pertuis.

Il vient chasser sur les terres du Front national

À son arrivée, François Fillon leur a fait un geste et a esquissé un large sourire attisant un peu plus la colère des manifestants. "Difficile de faire campagne donc, mais François Fillon persiste et signe. C'est ce qu'il a déclaré au début de son discours. Il sait qu'il doit rattraper son retard dans les sondages sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen alors il a modifié son agenda et est venu ici dans le Vaucluse, en rajoutant ce meeting pour venir chasser dans les terres du Front national", conclut le journaliste.