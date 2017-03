Trois questions sur les virements d'argent des enfants Fillon à leur père

Quelques heures avant la convocation de François Fillon chez les juges d'instruction, mercredi 14 mars, de nouveaux éléments viennent s'ajouter au dossier sur les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur plusieurs membres de sa famille. Dans son édition du mardi 13 mars, Le Parisien révèle que Marie et Charles Fillon, les deux enfants mis en cause dans cette affaire, auraient effectué des virements sur le compte joint de leurs parents pendant la période où ils travaillaient pour leur père comme attachés parlementaires, entre 2005 et 2007. Franceinfo vous résume ces dernières révélations en trois questions.

De quand datent ces virements ?

Selon les informations du quotidien francilien, ils ont été réalisés entre 2005 et 2007. Encore étudiants en droit, Marie et Charles Fillon sont employés tour à tour comme assistants parlementaires de leur père, alors sénateur de la Sarthe. Marie Fillon occupera ce poste d'octobre 2005 à décembre 2006 et Charles Fillon de janvier 2007 à juin 2007.

De quelles sommes s'agit-il ?

Sur les 46 000 euros net touchés par Marie Fillon comme attachée parlementaire de son père, environ 33 000 euros ont été virés sur le compte joint des parents. Soit plus de 70% de ses émoluments. D'après Le Parisien, il s'agissait de virements à échéance régulière. Charles Fillon, qui touchait un salaire brut mensuel de 4 846 euros lorsqu'il travaillait pour son père, a évoqué face aux enquêteurs "des virements mensuels pour un pourcentage moindre, de l'ordre de 30% environ de son salaire net".

Comment justifient-ils ces virements ?

C'est Marie Fillon qui aurait révélé l'existence de ces virements lors de son audition par la police judiciaire, le 9 février dernier. "Selon elle, ces sommes correspondent au remboursement de son mariage", qui a eu lieu dans le manoir de Beaucé, à Solesmes (Sarthe), en août 2006, et "dont les frais avaient été avancés par ses parents", rapporte le quotidien. "Elle ne voyait pas en quoi son père devait lui offrir son mariage alors qu’il ne l’avait pas fait pour ses frères. Ce remboursement qu’elle a elle-même souhaité est à la fois un gage d’indépendance et d’égalité entre enfants", justifie son avocat Kiril Bougartchev.

En ce qui concerne Charles Fillon, il s'agirait de remboursements de "son loyer et de son argent de proche", d'après l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy, joint par le journal. "François Fillon payait à son fils une partie de son loyer et de son argent de poche, à partir du moment où il a gagné sa vie, il était normal qu’il le rembourse", fait-il valoir.