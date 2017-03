Suicide de Penelope annoncé à la télévision, nombre de manifestants, calendrier judiciaire… Trois intox de François Fillon

Un nombre de participants à son meeting allègrement gonflé, des rumeurs jamais évoquées par la télévision ou encore un calendrier judiciaire soi-disant orienté... François Fillon est-il devenu un adepte des "fake news", ces fausses informations qui ont circulé massivement pendant la campagne présidentielle américaine ? Franceinfo décrypte ses dernières déclarations erronées.

Des médias ont-ils évoqué le "suicide" de Penelope Fillon ?

Ce qu'il a dit. "On a annoncé le suicide de ma femme mercredi matin sur des chaînes de télévision", a affirmé François Fillon, invité au journal de 20 heures sur France 2, dimanche 5 mars. Le candidat dénonçait alors la "violence des commentaires" à son encontre.

En réalité ? De nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux au sujet de la vie privée du couple Fillon cette semaine, mais aucune chaîne de télévision n’a évoqué un quelconque "suicide" de Penelope Fillon.

Vive la conscience morale&pro des journalistes qui auront annoncé le retrait de FF, le suicide de Pénélope & la démission de P. Stefanini. — Madeleine de Jessey (@MadeJessey) 1 mars 2017

Mercredi 1er mars, c’est Madeleine de Jessey, la porte-parole de Sens commun, un mouvement proche de la Manif pour tous qui soutient François Fillon, qui a évoqué la rumeur du "suicide" de Penelope Fillon dans un tweet.

Y avait-il "200 000 personnes" au rassemblement du Trocadéro ?

Ce qu'il a dit. Le chiffre a été avancé par François Fillon, dimanche 5 mars, au journal de 20 heures sur France 2. "200 000 Français se sont déplacés de toute la France pour venir m’apporter leur soutien au Trocadéro", a-t-il répété. Et de préciser : "Rien que l’esplanade des Droits de l’homme en contient 80 000 et ça débordait de tous les côtés."



En réalité ? La place du Trocadéro ne peut accueillir qu’entre 30 000 et 40 000 personnes, selon plusieurs sources policières citées par Le Parisien et BFMTV. Notre journaliste Yann Thompson a précisé que la place était bien garnie, mais néanmoins pas tout à fait pleine pendant le discours de François Fillon.

#Fillon "Il faut remplir la place du Trocadéro" : Pierre Danon vise 45 000 participants dimanche #8h30politique pic.twitter.com/ecPIgqSoiO — franceinfo (@franceinfo) 4 mars 2017

Même dans le camp Fillon, l'organisateur de ce rassemblement, Pierre Danon, contredit le chiffre de 200 000 personnes. Ce dernier annonçait son objectif sur franceinfo, samedi 4 mars : "Il faut remplir la place du Trocadéro, c'est à peu près 45 000 personnes."

François Fillon est-il victime d'un traitement partial de la justice ?

Ce qu'il a dit. Selon François Fillon, on voit "au simple choix de la date du 15 mars, deux jours avant la clôture des parrainages", que cette mise en examen vise à l'"empêcher d'être candidat à la présidentielle".

En réalité ? Cette date est dans les clous de ce que fait la justice habituellement. En effet, un délai de minimum 10 jours (et de 2 mois maximum) doit s'écouler entre la notification de la convocation et celle-ci. Il n'est donc pas anormal que François Fillon ait reçu sa convocation le 1er mars pour un rendez-vous fixé au 15. Difficile d'imaginer, à moins de deux mois de la présidentielle, qu'une date, quelle qu'elle soit, puisse de toute façon lui convenir.