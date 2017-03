François Fillon est mis en examen, notamment pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux

L'annonce est tombée plus tôt que prévu. Dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants, François Fillon a été mis en examen, mardi 14 mars a appris franceinfo, de source judiciaire. L'ancien Premier ministre est mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, et manquement aux obligations de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

"La mise en examen est intervenue ce (mardi) matin. L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité", a ajouté Me Antonin Levy à l'AFP sans faire d'autre commentaire.