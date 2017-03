Qui est Vincent Chriqui, l'élu chargé de sauver le soldat Fillon ?

"J'ai appris la nouvelle vendredi soir." Interrogé par France Bleu Isère samedi 4 mars, Vincent Chriqui semble un peu pris de cours. Maire de Bourgoin-Jallieu (Isère), ce jeune élu de 43 ans va devoir assurer une mission périlleuse : diriger la campagne de François Fillon en remplacement de Patrick Stefanini, dont la démission sera effective après le rassemblement prévu au Trocadéro dimanche.

Franceinfo dresse le portrait de cet ami de longue date du candidat plongé dans la tourmente, méconnu du grand public.

Un conseiller de l'ombre de Fillon depuis 2002

La route de Vincent Chriqui croise celle de François Fillon en 2002. Tout juste nommé ministre des Affaires sociales du gouvernement Raffarin, ce dernier reçoit une candidature spontanée d'un jeune énarque, qui travaille alors au ministère de l'Economie. Séduit par son profil, François Fillon l'embauche comme conseiller budgétaire, pour piloter entre autres la réforme des retraites.

Vincent Chriqui suit son mentor au ministère de l'Education nationale en 2004, jusqu'à son éviction du gouvernement en juin 2005, rapporte France Bleu Isère. Il devient alors directeur de cabinet du ministre du Travail Gérard Larcher, aujourd'hui président du Sénat.

Lors de la nomination de François Fillon à Matignon par Nicolas Sarkozy, l'ancien polytechnicien est nommé conseiller parlementaire. Il occupera ce poste jusqu'en 2010, date à laquelle il prend la tête du Centre d'analyse stratégique, une institution chargée d'éclairer le Premier ministre sur les problématiques économiques et sociales.

Un élu de terrain libéral

Cette proximité avec l'actuel candidat se traduit lorsque Vincent Chriqui décide de se confronter au suffrage. Candidat en 2014 à la mairie de Bourgoin-Jallieu, ville d'environ 28 000 âmes située à une trentaine de kilomètres de Lyon, il reçoit la visite et le soutien de l'ancien Premier ministre. Il est largement élu au second tour lors d'une quadrangulaire.

Aujourd'hui âgé de 45 ans, il assume sans ciller son orientation libérale. "En 2002, quand je suis entré dans [le cabinet de François Fillon], j'étais considéré de loin comme l'un des plus libéraux dans un cabinet à tonalité très gaulliste social. Depuis il s'est un peu rapproché de moi. On dit maintenant qu'il a le programme le plus libéral, ce qui est en partie vrai. Je me reconnais peut-être encore plus que par le passé dans les positions qu'il porte", indiquait-il à la radio locale en novembre.

Un trésorier de campagne qui "ne pensait pas" à jouer les premiers rôles

Lors de son interview d'alors, le maire de Bourgoin-Jallieu indiquait ne pas connaître précisément le rôle qu'il allait occuper au sein de la campagne de François Fillon. Mais il était le trésorier de Force républicaine, le micro-parti créé par le candidat pour le scrutin.

Interrogé sur ses ambitions si François Fillon venait à être élu, Vincent Chriqui indiquait "ne pas penser" à un poste de ministre. Il aura de toute manière fort à faire avant d'y songer, tant la situation de son candidat, qui fait face à des démissions en cascade, est difficile.