François Fillon change de train pour échapper à un concert de casseroles

François Fillon se lasse de l'accueil bruyant qui lui est réservé lors de ses déplacements. Le candidat de la droite à l'élection présidentielle a changé de train, lundi 27 mars, alors qu'il se rendait au Croisic (Loire-Atlantique), afin d'échapper à un concert de casseroles.

En déplacement à Nantes, l'ancien Premier ministre a ainsi préféré éviter le comité d'accueil de plusieurs dizaines de militants, comme lors de sa précédente visite ce week-end au Pays-Basque où en plus du traditionnel concert de casseroles d'opposants, il a aussi été accueilli avec des jets d'œufs et de tomates. "Plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront", avait commenté le candidat de la droite.

Déplacement annulé à Saint-Nazaire

Dès samedi, François Fillon avait émis des craintes, dans l'avion qui le ramenait de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Il s'était ainsi agacé que son service de presse ait précisé son heure d'arrivée au Croisic.

Comité d'accueil au Croisic pour @FrancoisFillon : «Fillon voleur !» pic.twitter.com/YvhMQoqJ4x — T Quinault Maupoil (@TristanQM) 27 mars 2017

Le candidat des Républicains, dont la campagne est entachée par les révélations sur des emplois présumés fictifs présumés de son épouse et de deux de ses enfants lorsqu'il était député, a par ailleurs annulé son déplacement à Saint-Nazaire. Il est attendu dans l'après-midi à La Turballe.