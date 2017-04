François Fillon assure connaître "tous ceux qui sont à l'origine" de la révélation de ses affaires et promet de les poursuivre

Le candidat de la droite et du centre, empêtré dans les affaires et mis en examen pour "détournement de fonds publics" et "recel d'abus de biens sociaux", dénonce les accusations de soupçons d'emploi fictif au profit de sa femme et de ses enfants sur France Inter. "L'accusation d'emploi fictif ne tient pas. Ça fait deux mois et demi qu'on m'empêche de faire ma campagne. J'ai toutes les indications qui me permettront le moment venu de poursuivre ceux qui ont fait ça", a déclaré François Fillon.

Le candidat accuse François Hollande

Le candidat de la droite à la présidentielle a accusé une nouvelle fois François Hollande d'être à l'origine des affaires qui le touchent, "bien sûr" a t-il répondu. Et il a promis de poursuivre, "le moment venu", ceux qui sont selon lui à l'origine de ses problèmes.

"- Je poursuivrai tous ceux qui sont à l'origine de cette affaire.

- Vous dites que c'est F. Hollande ?

- Bien sûr." pic.twitter.com/OC4svPZz7z — France Inter (@franceinter) 6 avril 2017

"J'ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents. Ça viendra le moment venu. Je poursuivrai tout ceux qui sont à l'origine de cette affaire", a lancé François Fillon sur France Inter.