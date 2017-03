François Fillon dévoile une nouvelle équipe de campagne et charge François Baroin du "rassemblement politique"

Cette annonce enterre définitivement l'hypothèse d'une candidature Baroin. François Fillon a dévoilé jeudi 9 mars son nouveau comité de campagne. François Baroin, un temps présenté comme "plan B" en cas de retrait du candidat de la droite, entravé par une enquête sur les emplois présumés fictifs de son épouse, Penelope Fillon, est désormais "en charge du rassemblement politique".

"D'autres désignations auront lieu la semaine prochaine", indique le communiqué.

Une nouvelle équipe après les défections

Le député Christian Jacob, ancien soutien de Nicolas Sarkozy, rejoint Bruno Retailleau au poste de coordinateur de la campagne, tandis que Luc Chatel est porte-parole et président des comités de soutien. Il remplace Thierry Solère, qui a démissionné le 3 mars.

Ce dernier, proche de Bruno Le Maire et organisateur de la primaire de la droite et du centre, a rejoint la longue liste des défections parmi les soutiens de l'ex-Premier ministre, dans la foulée de l'annonce de sa convocation devant les juges en vue d'une possible mise en examen.