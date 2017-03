François Fillon : "Abandonner une course, pour un pilote, ce n'est pas naturel"

A-t-il songé, mercredi 1er mars, à abandonner la course à l'Élysée ? "Abandonner une course, pour un pilote, ce n'est pas naturel", a répondu François Fillon, passionné de course automobile, dans un entretien à Midi Libre, paru jeudi 2 mars. La veille, il a annoncé avoir été convoqué chez les juges le 15 mars en vue de sa possible mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs visant sa famille.

Le candidat des Républicains assure qu'il se "tiendra" à sa décision d'aller jusqu'au bout de sa candidature à la présidentielle. "Je suis candidat. Et quel que soit le calendrier judiciaire, je m'en remets au suffrage universel (...) La justice n'a pas à dicter le calendrier démocratique", réaffirme le député LR.

Une décision prise "ensemble", avec Penelope

Affirmant qu'il ne se "victimise pas", l'ancien Premier ministre dit qu'il se "bat". "J'ai déjà montré pendant la campagne de la primaire que je savais résister à la litanie des mauvais sondages qui, au bout du compte, ont été démentis par le vote", ajoute celui qui sera jeudi soir en meeting à Nîmes.

"Cette décision de continuer le combat, nous l'avons prise ensemble", son épouse Penelope et lui, assure-t-il encore. "Nous affronterons l'adversité ensemble comme nous l'avons toujours fait", ajoute-t-il.

François Fillon s'en prend aussi au président du MoDem, François Bayrou, qui a décidé de soutenir Emmanuel Macron. "Je m'étonne qu'il ait choisi un candidat auquel il reprochait, il y a seulement quelques mois, d'être la marionnette de la finance. Cela en dit long sur la solidité de ses convictions, qui sont indexées sur le nombre de circonscriptions qu'on lui offre. Drôle de façon de faire pour quelqu'un qui distribue si facilement les leçons de morale", lâche-t-il.