DIRECT. De plus en plus isolé, François Fillon résiste à la veille d'une manifestation de soutien

• Les défections continuent dans l'entourage du soldat Fillon. Toute la journée, les départs ont continué autour du candidat : les centristes de l'UDI lui ont retiré leur soutien. Patrick Stefanini, directeur de campagne de François Fillon, a rendu sa démission, qui effective dimanche soir.





• Marine Le Pen est convoquée par les juges en vue d'une possible mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants au Parlement européen. Ses avocats ont déjà fait savoir qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation, protégée par son immunité parlementaire.





Lors d'une conférence de presse, le procureur de Nantes a confirmé "la présence de sang des parents et de Sébastien Troadec" à différents endroits de la maison. "C'est peut-être un drame familial, peut-être l'intervention d'un tiers, je n'en sais rien", a ajouté Pierre Sennes, évoquant "une affaire hors normes".



Attention si vous vivez dans le sud ! Treize départements sont placés en vigilance orange "vent, neige et verglas".

: C'est la justice française qui s'est saisie du dossier, @anonyme. Le parquet de Nanterre a demandé et obtenu la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, qui était protégée grâce à son statut d'eurodéputée contre ces poursuites.

: Qui va juger Marine Le Pen dans l'affaire des photos atroces de Daesh? Est ce que ce sera au niveau national ou européen ?

: L'Ariège et l'Aude rejoignent les onze autres départements placés en vigilance orange par Météo-France en raison des vents violents et des risques de neige.

: Les investigations menées par la SR de Rennes, "conjointement avec des militaires de Reims et de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane ont mis (...) à jour un réseau structuré s'approvisionnant en cocaïne depuis la Guyane via des passeurs ("mules"), surinamais ou guyanais", indique le communiqué du parquet. Nos amis de France 3 Bretagne nous en disent plus.

: Huit personnes ont été mises en examen à Rennes dont trois placées en détention provisoire après le démantèlement d'un trafic de cocaïne entre Rennes, Reims et Saint-Laurent-du-Maroni.

: Les soutiens à François Fillon se font aussi plus rares au niveau local. Dans une tribune, le député européen Renaud Muselier et 46 conseillers régionaux LR de PACA appellent à un retrait du candidat de la droite. France Bleu Provence nous en dit plus.

: Jean-Christophe Cambadélis montre les dents. Le patron du PS a indiqué aux élus socialistes qui ont accordé leur parrainage à Emmanuel Macron qu'ils seraient prochainement exclus du parti. Il le leur a annoncé dans un courrier révélé par Le Figaro.

: Contrairement à ce qu'indiquaient Le Lab et L'Opinion en début de soirée, Christiane Taubira ne devrait pas devenir porte-parole de Benoît Hamon. L'équipe du candidat de gauche a démenti l'information auprès de notre confrère de France Inter Cyril Graziani.

: Ce n'est pas (encore ?) un lâchage, mais une franche critique. Dans une interview à paraître demain dans Nice-Matin, Christian Estrosi appelle François Fillon à renoncer à l'organisation du rassemblement prévu au Trocadéro dimanche. "Ce rendez-vous donne l'impression d'un défi aux institutions de notre pays, et cela n'est pas possible", dit-il.

: Deniz Yücel, correspondant en Turquie du journal allemand Die Welt, a été incarcéré mardi pour "propagande terroriste". Le président Recep Tayyip Erdogan l'a qualifié aujourd'hui de "représentant du PKK", le Parti des travailleurs du Kurdistan, et d'"agent allemand". Des accusations qualifiées ce soir d'"aberrantes" par le ministère allemand des Affaires étrangères.

: Comme sa vice-présidente Marielle de Sarnez l'avait indiqué, François Bayrou confirme que le MoDem ne changera pas de cap si Alain Juppé devait finalement être candidat à la présidentielle. "Moi j'ai de la stabilité dans les choix que je fais", a-t-il indiqué à France 3.

: "Beaucoup sont inquiets. Ils sentent bien qu'on va perdre. Ils sentent bien qu'il y a une possibilité encore de gagner, de sauver l'alternance. C'est cette solution-là que nous appelons de nos vœux."



Proche de Bruno Le Maire, Franck Riester fait partie des nombreux élus qui ont choisi de quitter la campagne de François Fillon. Il s'en explique auprès de franceinfo.



: L'opération devrait être officialisée lundi. Opel devrait bientôt rejoindre le giron de PSA, les instances dirigeantes du groupe automobile français ayant donné leur feu vert aujourd'hui au rachat des activités européennes de General Motors, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.

: Interrogé sur France 2 à propos de l'identité d'un éventuel plan B, l'ex porte-parole de François Fillon Thierry Solère a été catégorique : "Alain Juppé est la seule solution".







(FRANCE 2)

: Vincent Chriqui, prochain directeur de campagne de François Fillon, n'est pas une tête d'affiche du parti Les Républicains. Proche du candidat depuis 2002, il est maire de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère). Nos confrères de France Bleu Isère dressaient son portrait en novembre.

: Dans un communiqué, l'équipe de campagne de François Fillon confirme la démission de Patrick Stefanini du poste de directeur de campagne. "Patrick Stefanini sera en responsabilité jusqu'à l'issue du grand rassemblement populaire de dimanche place du Trocadéro. Il sera remplacé lundi matin à la direction de campagne par Vincent Chriqui", précise le texte.

: Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, indique à Libération que sa démission est "irrévocable", mais qu'elle ne prendra effet que "dimanche soir", à la demande du candidat.

• Le bateau Fillon continue de tanguer. Après une série de défections, le parti centriste UDI a retiré ce soir son soutien au vainqueur de la primaire de la droite.



• Marine Le Pen est convoquée par les juges en vue d'une possible mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants au Parlement européen. Ses avocats ont déjà fait savoir qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation, protégée par son immunité parlementaire.





Lors d'une conférence de presse, le procureur de Nantes a confirmé "la présence de sang des parents et de Sébastien Troadec" à différents endroits de la maison. "C'est peut-être un drame familial, peut-être l'intervention d'un tiers, je n'en sais rien", a ajouté Pierre Sennes, évoquant "une affaire hors normes".



Onze départements de la moitié sud de la France sont placés en vigilance orange "vent, neige et verglas".

: "Patrick Stefanini a repris sa lettre et est en ce moment au travail au QG. Nous sommes combatifs."



Le candidat Les Républicains indique que la lettre de démission de son directeur de campagne publiée par le JDD est caduque.

: Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, a bien présenté sa démission, mais s'est depuis rétracté, indique le candidat de la droite à l'AFP.

: "François Fillon est un homme d'Etat, j'en suis certain. Mais on ne peut pas être candidat à la présidentielle si on ne respecte pas sa parole. (...) Il peut rester candidat, mais sa responsabilité sera immense devant l'Histoire"

: Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, a expliqué à France Télévisions les raisons du retrait du soutien de son parti à François Fillon.







(FRANCE TELEVISIONS)

: "Je pense qu'il vit cela comme une injustice. Mais il doit savoir qu'on ne doit pas mettre en cause l'institution judiciaire. La justice est la même pour tous, en France."



Thierry Solère appelle les poids-lourds des Républicains à se réunir pour trouver une solution de secours.





: "La raison, c'est la mise en examen de François Fillon. (...) Il n'est aujourd'hui pas en capacité de mener les couleurs de la droite et du centre à la présidentielle"



Le député LR, organisateur de la primaire de la droite, revient sur sa démission de l'équipe de campagne de François Fillon.





: Thierry Solère, porte-parole principal de François Fillon qui a annoncé sa démission ce matin, est l'invité du 20 heures de Laurent Delahousse. Suivez son interview en direct sur franceinfo.

: Benoît Hamon va pouvoir compter sur un renfort de poids. Selon L'Opinion et Europe 1, Christiane Taubira va devenir porte-parole du candidat du PS et d'EELV.

: Cheville ouvrière de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite, Patrick Stefanini avait également un rôle clé dans la campagne de Jacques Chirac en 1995, et dans celle de Valérie Pécresse lors des régionales de 2015. Notre journaliste Sophie Brunn avait dressé son portrait.







(WITT/SIPA)



: Dans sa missive, Patrick Stefanini indique vouloir démissionner car il s'estime "minoritaire au sein de [son] équipe" après l'annonce par François Fillon du maintien de sa candidature malgré sa probable future mise en examen. Il dit aussi vouloir quitter son poste car la "victoire n'est pas certaine".

: Fillon joue son dernier va-tout dimanche avec son rassemblement mais force est de constater qu'il est plus seul que jamais

: Je crois qu'avec le depart de son directeur de campagne, le sort de Fillon est scellé.