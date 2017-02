DIRECT. Indemnités de licenciement de Penelope Fillon : François Fillon dénonce "les mensonges" du "Canard enchaîné"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: Nous y répondons ici et pour ce faire nous avons contacté le principal syndicat des attachés parlementaire ainsi que deux associations professionnelles. Selon eux, l'existence de ces indemnités n'est pas illégale. Mais leur montant réel pose question car les sommes évoquées par Le Canard enchaîné (45 000 euros) sont plus élevées qu'elles n'auraient dû l'être selon ce mode de calcul.

: Eh bien vos explicartions ne sont pas claires. La seule question est:Les indemnités touchées par Pénélope Fillon sont-elles légales et d'un montant normal?Vous n'y répondez pas.C'est le flou total.

: Il faut assumer ces erreurs et la dichotomie entre discours et éléments factuels. Tout est dit. Juste être responsable de ces actes. Heureusement que le Canard enchainé est là....pour Cahuzac comme pour Fillon. Tout est dit

: Fillon doit être remplacé d'urgence.

: Non mais Messieurs les journalistes du Canard arrêtez maintenant ! Vous n allez plus être crédibles de déballer vos informations au compte goutte afin d'écraser d'avantage votre cible. C'est bon maintenant attaquez-vous à un autre politicard si vous osez !

: Beaucoup de commentaires dans ce live sur les nouvelles révélations du Canard enchaîné. Certains se sont déjà fait leur opinion. D'autre souhaitent que l'hebdomadaire cesse de "feuilletonner" cette affaire.

: Bonsoir @anonyme. Nous avons publié la réponse de François Fillon. Il suffit de lire l'article où tout est résumé et où les différentes versions sont confrontées.

: Par souci d'impartialité, vous devrez publier le communiqué de M. Fillon en réponse aux calomnies du Canard Enragé. Honte au service public complice de cette mascarade...

: C'est normal. L’hebdomadaire n'a pas l'habitude de publier en ligne ses "bonnes feuilles". Il faudra attendre demain pour l'obtenir en kiosque, mais le détail des principales révélations est à lire dans notre article.

: D'ailleurs le site web du Canard enchaîné est curieusement inaccessible en ce moment ????

: Indemnités de licenciement, cumul de deux emplois... Vous êtes paumés après les nouvelles révélations du Canard enchaîné ? Franceinfo revient en cinq questions sur ce nouveau rebondissement. (MAXPPP)

: Vous êtes nombreux à émettre des réserves quant à la valeur réelle de la demeure de François Fillon dans la Sarthe. Le manoir de Beaucé et son domaine vaudrait 750 000 euros, d'après la déclaration de patrimoine du candidat à la présidentielle. J'ai interrogé plusieurs professionnels sarthois de l'immobilier. Tous jugent cette estimation correcte, compte tenu du marché dans ce secteur très rural.

: A 20 heures, on fait le point sur l'actualité du soir :



: La cover "Comédie française" de @lobs





: L'Obs fait sa une cette semaine sur François Fillon, mais, polémique oblige, le rebaptise en "Tartuffe", avec le montage photo qui va avec.

: Selon Alexis Bachelay, porte-parole du candidat Benoît Hamon, "si [Penelope Fillon] est licenciée, elle peut bénéficier d'indemnités comme tout salarié, mais il est clair que les sommes sont choquantes et ça interroge effectivement sur le respect de l'institution".



: Dans la tourmente face aux révélations en série du Canard enchaîné, François Fillon publie une tribune dans Ouest-France : "Je le sais, les accusations qui ont été portées contre moi vous ont profondément troublés", écrit-il, et répète que "tout est légal. Les sommes perçues ont été strictement déclarées aux impôts, les revenus en découlant strictement imposés".

: Le candidat de la droite à la présidentielle estime ce soir dans un communiqué que "les éléments publiés ce soir dans l'édition du Canard Enchaîné datée du 8 février ne sauraient en rien constituer une information nouvelle et comportent des erreurs manifestes".

: Dans un communiqué, François Fillon dénonce des "mensonges", concernant les nouvelles révélations du Canard enchaîné.

: J'ai contacté les associations d'assistants parlementaire de gauche et de droite, la CCAP et l'AFCP, pour qu'elles m'expliquent le mécanisme des primes de licenciement. Elles sont versées à un collaborateur lorsque son député le licencie, mais aussi lorsque l'élu cède son mandat à son suppléant, ce qui fut le cas de François Fillon, ou encore lorsque le parlementaire perd son travail parce qu'il a été battu aux législatives, ce qui est arrivé à Marc Joulaud. L'indemnité de licenciement correspond à 1/5e du salaire mensuel par année d'ancienneté. Elle se doublait jusqu'en 2010 d'une prime de précarité (1/90e du salaire mensuel par année d'ancienneté).





: Pourriez vous nous dire si les attachés parlementaires touchent des indemnités de licenciement ?

: Lors de son déplacement à Romilly-sur-Seine (Aube), un comité d'accueil hostile attendait François Fillon devant les ateliers de l'équipementier Le Coq Sportif. "Le million", "Fillon a licencié sa femme" ou "Fillon, tes excuses, on s'en fout", peut-on entendre de la part d'une dizaine de militants de la CGT, du PCF et du Front de gauche réunis.







: Philippe Gosselin, député des Républicains proche d'Alain Juppé, a réagi au dernier article du Canard enchaîné à propos des indemnités de licenciements payées à Penelope Fillon par l'Assemblée nationale : "Comme n'importe quel salarié qui se retrouve au chômage, il paraît normal que les collaborateurs des parlementaires aient des indemnités de licenciement."







: Nos deux journalistes Ilan Caro et Benoît Zagdoun ont écrit à quatre mains le récit de ces quinze jours de révélations et de scandales qui ont ébranlé la campagne présidentielle du candidat François Fillon. Bonne lecture !







: En déplacement près de Troyes, François Fillon est "au courant" des nouvelles révélations du Canard Enchaîné, mais ne "réagira pas", selon son entourage au Point.

: Il est 18 heures. Que faut-il retenir de l'actualité en cette fin d'après-midi ?



: Les excuses d'hier ont visiblement du mal à passer. Une salariée glisse: "il a pas honte de venir au milieu des ouvriers après ca?"

: "Escroc, rembourse la dette !" François Fillon a été interpellé plusieurs fois à Romilly-sur-Seine (Aube) alors qu'il visitait des ateliers de l'équipementier Le Coq sportif.



: Dans le détail, Penelope Fillon a perçu en août 2002 "16 000 euros d'indemnités, soit l'équivalent de cinq mois de salaire", alors qu'elle avait retrouvé un mois plus tôt un emploi auprès du suppléant de François Fillon. Le journal ajoute qu'elle a également perçu, en novembre 2013, "29 000 euros de primes" au terme de son "dernier contrat".

: Vous êtes nombreux à nous demander quelles sont les nouvelles révélations du Canard enchaîné ? Dans sa dernière édition, le journal indique que l'épouse de François Fillon a touché, en deux fois, 45 000 euros d'indemnités de licenciement, payées par l'Assemblée nationale.

: Fenech, Muselier, Gosselin… Plusieurs parlementaires des Républicains ont vite changé d'avis après la conférence de presse de François Fillon. Bien décidés à réclamer un "plan B" pour la présidentielle, ils sont finalement rentrés dans le rang en affichant leur soutien à François Fillon. Plus de détails dans notre article.

: Mme fillon a t'elle touché des allocations chômage après ?

: Pour l'avocat du candidat à l'élection présidentielle, l'enquête préliminaire du Parquet national financier portant sur les soupçons d'emplois fictifs est "nulle". "Cette enquête se déroule dans des conditions qui ne sont pas normales", a-t-il déclaré.

: La une du Canard de demain. #Fillon

: Bonjour @Anonyme. La une du Canard Enchaîné, à paraître demain, vient d'être publiée. Le journal affirme cette semaine que "les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice matériel du travail de Penelope Fillon, mais la trace de ses indemnités de licenciement".

: A quelle heure la sortie du canard ? Merci😆

: Fillon arrive pour sa visite dans l'Aube avec Baroin. "Escroc !", crie un homme à son arrivée





: Baroin : "Le plan B, c'est fini. On en parle plus. Fillon a une légitimité que personne n'a"





: Le candidat à la présidentielle de la droite arrive à Troyes (Aube) pour relancer sa campagne. Juste avant son arrivée, le maire de la ville, François Baroin a déclaré vouloir sa "victoire".

: Il est 14 heures. Que faut-il retenir de l'actualité ?



: Demain, François Fillon va publier "une lettre aux Français" dans la presse régionale. Il l'a annoncé devant des députés et sénateurs réunis à son QG parisien. L'objectif : relancer sa campagne après les accusations d'emplois fictifs de son épouse, Penelope.

: Le rassemblement de la droite s'annonce difficile. Le secrétaire national de l'UDI, Amor Louhichi, vient d'annoncer officiellement sa démission. "Je ne défendrai pas l'indéfendable Fillon", a-t-il déclaré.

: Que faut-il retenir de l'actualité à la mi-journée ?



: @anonyme : Bonjour ! Une enquête préliminaire est en cours. A l'issue de celle-ci, le parquet peut classer sans suite le dossier, s'il estime les charges inexistantes ou insuffisamment étayées. Il peut a contrario délivrer une citation directe, s'il estime qu'il y a des charges suffisantes pour juger la personne soupçonnée d'un délit directement par le tribunal correctionnel. Concrètement, le mis en cause est jugé, sans avoir été mis en examen.



Le parquet peut enfin décider l'ouverture d'une information judiciaire avec la saisine d'un juge d'instruction. Difficile de donner des dates, mais sachez qu'une mise en examen, si elle a lieu, n'est que peu probable avant le 7 mai.



: Bonjour. Quel est le calendrier attendu de l'enquête ? S'il devait y avoir une mise en examen de Monsieur et/ou Madame FILLON, quand pourrait-on supposer qu'elle ait lieu ? Merci

: Défense de François Fillon : il n'aurait pas un peu pompé sur Richard Nixon ?





: Le site d'information Brut a comparé le discours de François Fillon avec celui Richard Nixon, plus communément appelé Checkers Speech. C'est une allocution télévisée et radiophonique prononcée par le sénateur américain lors de sa candidature pour le Parti républicain à la vice-présidence américaine. Et visiblement, il y a des points communs.

: Voici un nouveau point sur l'actualité de la matinée :



: Bonjour @anonyme ! Ma collègue Margaux Duguet a interviewé trois attachés parlementaires le 25 janvier, pour en savoir plus sur leurs conditions de travail et ce qu'ils pensaient de l'affaire Fillon. Mehdi, par exemple, explique gagner 1 000 euros par mois pour trois jours de travail par semaine en circonscription ou à l'Assemblée. Le reste du temps, il poursuit ses études pour devenir avocat.



De mon côté, j'ai interrogé des assistants parlementaires qui travaillent pour leur mari ou femme députés.

: Bonjour. Pourrait-on avoir l'interview d'un assistant parlementaire (un vrai!) pour connaître son travail et voir si cela correspond aux quelques fonctions réalisées par Penelope Fillon? Adjointe au maire avec 400 € d'indemnités, j'ai l'impression d'en faire autant ...