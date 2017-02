DIRECT. Affaire Fillon : l'innocence du couple "sera enfin reconnue" par "des juges indépendants", estiment leurs avocats

Ce qu'il faut savoir

L’affaire Fillon se poursuit. Le parquet national financier a ouvert une information judiciaire, vendredi 24 février, dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié la famille de François Fillon. Les avocats du couple ont réagi dans la soirée, par un communiqué, estimant que cette décision montrait que le parquet "n'a pas pu démontrer la réalité des infractions poursuivies". Ils affirment ne pas douter que leur innocence "sera enfin reconnue" par "des juges indépendants".

Un ou plusieurs juges d'instruction nommés. "Cette information est ouverte contre personne non dénommée, des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d’influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique", précise le parquet dans un communiqué.

En meeting, le candidat ne réagit pas. Au moment même où le parquet annoncait l'ouverture d'une information judiciaire, François Fillon tenait un meeting à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Il n'a pas réagi à l'annonce.

Une décision après plusieurs semaines d'enquête. Le parquet national financier s'était saisi du dossier le 25 janvier, après des révélations du Canard enchaîné.

François Fillon a prévenu : il restera candidat, quoi qu'il arrive. Le 17 février, le vainqueur de la primaire de la droite a assuré qu'il ne retirerait pas sa candidature s'il était mis en examen. Il avait pourtant affirmé l'inverse au début de l'affaire.