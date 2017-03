DIRECT. Affaire Fillon : Alain Juppé s'exprime à 10h30 depuis la mairie de Bordeaux

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: Eric Ciotti maintient lui aussi son soutien à François Fillon, ce matin sur RTL. Le député des Alpes-Maritimes "croit, plus que jamais", en la capacité du candidat de faire gagner la droite à la présidentielle. Il appelle "à l'unité et au rassemblement". Pour lui, le rassemblement des pro-Fillon hier au Trocadéro à Paris "marque un tournant".

: Sur franceinfo, Jean-François Copé, lui, maintient son "soutien" à François Fillon, "le seul candidat" de la droite. Il attend tout de même des clarifications.

: Un ex-Premier ministre taclé par un autre ancien chef du gouvernement. Ce matin sur BFMTV, Dominique de Villepin renouvelle ses critiques. "Aujourd'hui, la candidature de François Fillon est impossible pour des raisons de principe", lâche-t-il.

: Patrick Stéfanini, l'ex-directeur de campagne de François Fillon, appelle également ce matin sur Europe 1 à une rencontre des figures de la droite et du centre, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé en tête, pour trouver une issue à la crise.

: La question est que faire pour contrer Le Pen et arrêter d'être la risée du monde.

: C'est le programme de Mr FILLON lui SEUL le portera sinon on votera LEPEN.

: Si Fillon est mis en examen il se voit très bien continuer et devenir président de la République !! On croit rêver !!! Drôle d'image de notre pays !

: Le mieux (pour la gauche) serait qu'ils se présentent tous les 3 !

: La solution c'est François Fillon, il n'y en pas d'autre.

: Les électeurs de droite refusent que Fillon coule le parti. C'est une faute grave de la part de ce dernier

: Les déclarations des ténors des Républicains, appelant ce matin à trouver une solution à la crise provoquée par l'affaire Fillon, vous divisent.

: "Je crois que beaucoup de nos électeurs sont paumés", reconnaît Patrcick Stefanini sur Europe 1. L'ancien directeur de campagne de François Fillon en appelle une fois encore au candidat pour leur apporter "une clarification".

: Le sarkozyste Christian Estrosi milite, lui aussi, pour une rencontre tripartite entre les trois candidats arrivés en tête de la primaire de la droite pour tenter de sortir la campagne présidentielle des Républicains de l'ornière.

: Christian Estrosi poursuit le travail de sape, ce matin sur CNews. François Fillon "ne peut pas gagner", assure-t-il. Hier soir, le président de la région Paca avait indiqué hier vouloir rencontrer François Fillon, avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, aujourd'hui, pour le convaincre d'une "sortie respectueuse".

: "La question, c'est : qui peut nous sortir du pétrin ?", expose Yves Jégo sur franceinfo. Jean-Louis Borloo "peut jouer un rôle", estime le vice-président des centristes de l'UDI, qui veut un duo Alain Juppé-Jean-Louis Borloo pour remplacer François Fillon.

: Les grandes manœuvres continuent ce matin au sein des Républicains. Sur RTL, Thierry Solère, l'organisateur de la primaire de la droite et ex-porte-parole de François Fillon, lance un appel : il demande aux trois candidats arrivés en tête à la primaire de se rencontrer.

: François Fillon fait la une de la presse ce matin, au lendemain de son rassemblement de soutien au Trocadéro à Paris. Il est "toujours candidat malgré la tempête", "sans sourciller". Il reste "droit dans ses bottes", selon la formule d'Alain Juppé, et "ne cède pas".



























: Voici les principales informations de ce lundi matin :



: Sur Twitter, le maire de Tourcoing, proche de Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, annonce qu'il quitte l'état-major des Républicains.

: . @ pierre Godon . Juppé peut aussi demander que l'on respecte le choix des français et qu on soutienne Fillon !

: Ou alors il peut reprendre une célèbre phrase :Je vous demande de vous arrêter

: Il peut faire comme de Rugy à gauche et rallier Macron car la primaire a perdu sa légitimité

: Il peut dire qu'il va jouer le rôle de médiateur (comme lors de la guerre Copé/Fillon) en attendant de trouver un successeur à Fillon (lui-même ?)

: Vous avez plein de ressources : voici vos scénarios, plus ou moins sérieux, de ce que va annoncer Alain Juppé demain.

: Devinez où était Laurent Wauquiez au lieu d'aller au Trocadéro ? Réponse dans ce tweet du Progrès.

: Faisons le point sur ce que peut annoncer Alain Juppé :



- ce serait surprenant de l'entendre annoncer sa candidature, sans l'aval du comité politique qui a lieu après.

- il peut dire qu'il n'y a pas, comme l'annonce L'Obs

- il peut demander à François Fillon de se retirer sans jouer sa carte personnelle

- il peut dire qu'il se tient en réserve de la République au cas où François Fillon jette l'éponge

- il peut aussi demander à ce qu'on lui fiche la paix :-)



Vous voyez d'autres scénarios ?





: #PRESIDENTIELLE Un de nos journalistes vient d'avoir un membre de la garde rapprochée d'Alain Juppé qui affirme que "rien n'est encore décidé". Suspense !

: D'après le Nouvel Obs, Alain Juppé annoncera demain qu'il ne se présentera pas. Il aurait préféré écourter le suspense avant le comité politique des Républicains qui aura lieu dans la soirée.

: "Résister de cette façon à cinq semaines d'attaques, ça prouve la solidité de l'homme et de son projet."



La député LR des Bouches du Rhône défend mordicus son champion sur franceinfo, qui pour elle n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire : "il n'est pas du tout jusqu'au-boutiste, c'est un homme raisonnable".