Défections en cascade après le maintien de François Fillon dans la course à l'Elysée

Après avoir annoncé le maintien de sa candidature, malgré une possible mise en examen, François Fillon essuie une nouvelle vague de défections, mercredi 1er mars. Un mois plus tôt, quelques élus des Républicains avaient déjà commencé à prendre leurs distances avec le candidat de la droite pour la présidentielle. Mercredi, l'annonce de François Fillon a encore alimenté la division à droite avec la défection de Bruno Le Maire et des centristes de l'UDI, notamment.

Le Maire invoque le respect de "la parole donnée"

Peu après la conférence de presse de François Fillon, Bruno Le Maire a jeté l'éponge. "En accord avec mes principes, je démissionne de mes fonctions de représentant pour les affaires européennes et internationales de la campagne de François Fillon", a-t-il déclaré dans un communiqué. Rappelant que le candidat avait promis de démissionner en cas de mise en examen, il a expliqué croire "au respect de la parole donnée". "Elle est indispensable à la crédibilité de la politique", a affirmé Bruno Le Maire, qui avait été le premier battu de la primaire à droite à rallier François Fillon.

Dans un communiqué, la députée d'Eure-et-Loir Laure de La Raudière, estime que "dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on dit est même indispensable pour retrouver le lien de confiance nécessaire à l’action politique et pour lutter contre la montée du vote extrémiste".

Plusieurs autres soutiens de Bruno Le Maire l'ont suivi, dans l'après-midi, à l'instar de Franck Riester, député-maire LR de Coulommiers, ou du député de Haute-Saône Alain Chrétien. Le maire de Clichy, Rémi Muzeau, leur a emboîté le pas. "Je comprends et je soutiens Bruno Le Maire. A compter de ce jour, je ne fais plus campagne pour François Fillon. C’est une décision personnelle", explique-t-il, rapporte Le Parisien.

"L'idée que je me fais de la politique m'oblige à me mettre en retrait de la campagne", a aussi tweeté Arnaud Robinet, député-maire LR de Reims. Sur franceinfo, l'élu a évoqué un "suicide collectif".

(2) l'idée que je me fais de la Politique m'oblige à me mettre en retrait de la campagne. Mon énergie sera consacrée pour #Reims — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) March 1, 2017

L'UDI "suspend" sa participation à la campagne

Le parti centriste UDI a décidé de "suspendre" sa participation à la campagne de François Fillon. "Je réunirai la semaine prochaine le bureau exécutif de l'UDI afin que nous prenions une décision collective", a précisé son président, Jean-Christophe Lagarde. "Suite aux événements judiciaires et politiques de ce matin, le débat de savoir si l'UDI doit maintenir son soutien à François Fillon est clairement ouvert dans notre famille politique", a-t-il ajouté.

Une sarkozyste veut "un autre candidat"

Catherine Vautrin, une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale et ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy, souhaite que désormais "François Fillon consacre toute son énergie à défendre son honneur" et réclame "un autre candidat", a-t-elle déclaré mercredi à l'AFP. De son côté, le député LR Pierre Lellouche a demandé que son parti recherche "une sortie de crise par le haut". Il envisage de demander au Conseil constitutionnel le report de l'élection présidentielle.

Le député sarkozyste Sébastien Huygue avait déjà exprimé ses doutes, début février, alors que les premiers soutiens de François Fillon commençaient à lui tourner le dos. "On ne peut pas dire 'les yeux dans les yeux' aux Français qu'on se retirera en cas de mise en examen et faire le contraire aujourd'hui", a-t-il fait valoir, mercredi. Il a ausi tweeté, ironiquement : "En ce moment je pense au Général de Gaulle...". Une référence au tacle de François Fillon qui demandait à son public, lors d'un meeting en août dernier : "Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?"