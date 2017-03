VIDEO. "Se retirer pour Juppé" ou "continuer" : militants ou sympathisants de Fillon sont déboussolés

Inquiets, certains sympathisants de droite doutent de plus en plus et souhaitent le départ de François Fillon. "Qu'il arrête et qu'il laisse la place à Juppé. Parce que, sinon, la droite ne passera pas, j'en suis pratiquement sûr [...] On en parlait au boulot, je travaille dans une grosse boîte, tout le monde dit qu'il faut qu'il se retire, malgré le fait que les gens aient voté pour lui", témoigne un sympathisant.

Certains veulent y croire

À la question : "François Fillon peut-il gagner la présidentielle ?" Les sympathisants de la droite et du centre ne sont plus que 36% à répondre oui, soit 25 points de moins que début février. Ceux-là veulent encore y croire. "Finalement, tous ceux qui votent à droite depuis longtemps, ils voteront à droite quoi qu'il arrive", pense un autre sympathisant. Il n'est pas certain que ces soutiens suffiront à François Fillon.

