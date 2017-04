Calais : une quinzaine de personnes verbalisées pour un concert de casseroles contre Fillon

Les militants ont d'abord cru à un poisson d'avril. Samedi 1er avril, une quinzaine de personnes ont reçu à leur domicile une amende de 68 euros pour avoir participé à un concert de casseroles devant une salle où se tenait un meeting de soutien à François Fillon, le 21 mars, à Calais (Pas-de-Calais).

"Devant la salle du Minck, arrivés une demi-heure avant Luc Chatel et Xavier Bertrand, nous étions une petite trentaine de citoyens, sans aucune banderole ni revendication partisane", a rapporté l'un des participants ayant écopé de l'amende, Jérôme Baude, par ailleurs délégué syndical Sud à la mairie de Calais.

Des amendes pour "émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage"

Il raconte que les participants ont fait sonner les casseroles pendant 1h15, alors que se déroulait un rassemblement de soutien au candidat de la droite, auquel assistaient entre 300 et 400 personnes dont la maire de Calais, Natacha Bouchart.

On a vu arriver la brigade anticriminalité, la police nationale, la police municipale, ils étaient 50, pour nous qui étions 30", poursuit Jérôme Baude. "Ils nous ont demandé nos cartes d'identité et nos adresses. Jérôme Baude à l'AFP

Onze jours plus tard, plusieurs d'entre eux ont reçu une contravention de 68 euros à leur domicile pour "émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l'homme", a indiqué Jérôme Baude, confirmant une information de La Voix du Nord. "On est encore abasourdis, c'est une manière de mettre la pression et d'empêcher des gens pas militants, qui ne manifestent jamais, de bouger de leur maison", a-t-il dénoncé.

A chacun de ses rassemblements, des Français hostiles au candidat de la droite à l'élection présidentielle se retrouvent, munis d'ustensiles de cuisine, afin de dénoncer les "affaires" dans lesquelles François Fillon est impliqué.