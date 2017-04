Avec sa cagnotte pour aider François Fillon à boucler ses fins de mois, le Gorafi va reverser 3 500 euros à des associations sarthoises

"Contrairement à François Fillon, le Gorafi rend l'argent", s'amuse Libération. Le site d'information parodique va en effet redistribuer plus de 3 500 euros à des associations basées dans la Sarthe, le fief de François Fillon. Le Gorafi avait lancé une cagnotte Leetchie après les déclarations du candidat des Républicains sur BFMTV le 3 avril dernier. François Fillon avait révélé qu'il n'arrivait pas "à mettre de l'argent de côté", malgré des revenus mensuels de plus de 20 000 euros.

Le site parodique Le Gorafi avait aussitôt lancé "une cagnotte" en "solidarité" avec le candidat, "pour permettre à François Fillon et sa famille de vivre dans la dignité et d'espérer un avenir radieux". Lundi 24 avril au soir, 3 531,61 euros ont été récoltés, versés par 1661 internautes. Le site a notamment contacté le Secours Populaire Fédération de la Sarthe, le Planning familial, l'Association Cénomane (Don du Sang), l'Association des Paralysés de France (APF) du Mans, ainsi que L'association "La Cravate Solidaire" qui donne des costumes et aides aux entretiens pour les personnes en recherche d'emplois. Une référence au scandale des costumes du candidat.