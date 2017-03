Avant les costumes, l'avocat Robert Bourgi a déjà fait un don à François Fillon

Ce n'est pas la première fois que Robert Bourgi signe un chèque au profit de François Fillon. L'avocat, qui a reconnu auprès de l'AFP avoir acheté, au candidat des Républicains, des costumes pour un montant de 13 000 euros, aurait également fait un don de 7 500 euros à une association politique de François Fillon, révèle Le Parisien, samedi 18 mars.

Un don "en toute légalité"

Entre 2013 et 2014, l'avocat libanais a signé un chèque au profit Force républicaine, l'association politique du vainqueur de la primaire à droite. "Son chèque est arrivé par courrier et il y a eu des interrogations internes sur ce qu'il fallait en faire. Au point que François Fillon a été consulté pour savoir si on devait l'encaisser", explique au Parisien un membre de l'association. Le quotidien assure également que l'entourage de Robert Bourgi confirme l'existence de ce don "de 7 500 euros effectué en toute légalité".

L'enquête sur de possibles emplois fictifs familiaux, qui a valu à François Fillon d'être mis en examen en pleine campagne présidentielle, a été étendue aux conditions dans lesquelles ces costumes de luxe lui ont été offerts par l'avocat Robert Bourgi, acteur de la "Françafrique".