Affaire Fillon : les médias étrangers se passionnent

Depuis plusieurs semaines, l’affaire occupe toutes les journées des correspondants étrangers à Paris. Pour eux, il y a une question primordiale : François Fillon va-t-il abandonner ou se maintenir ? En Allemagne, une affaire d’une telle ampleur n’aurait pas été envisageable d’après Susanne Freitag, correspondante à Paris de la chaîne allemande ZDF : "Un candidat allemand dans cette situation aurait arrêté de lui-même parce qu’il sait que ça pèsera trop sur son parti. En Allemagne ça aurait été tout de suite terminé".

L’image de François Fillon à l’étranger a été largement écornée par cette affaire. Une chute violente pour un candidat qui s’est longtemps présenté comme irréprochable. "Si on compare avec Berlusconi, par exemple, on savait depuis longtemps qu’il était un homme d’affaires et qu'il avait des choses cachées, tandis que Fillon se présentait comme Monsieur Propre", explique Luisa Pace, la correspondante parisienne du journal italien La Valle dei Templi.

