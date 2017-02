Affaire Fillon : le parquet national financier ouvre une information judiciaire

Le parquet national financier, qui menait les investigations dans l'affaire Fillon, a annoncé, vendredi 24 février, l'ouverture d'une information judiciaire. Une annonce qui implique la désignation d'un ou plusieurs juges d'instruction pour achever l'enquête. Une décision qui ouvre la voie à une mise en examen des acteurs du dossier, dont François Fillon.

Cette information est ouverte contre "personne non dénommée", indique le communiqué des chefs de "détournement de fonds publics", "abus de biens sociaux", "complicité et recel de ces délits", "trafic d’influence" et "manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique".

Une semaine plus tôt, le 16 février, le parquet national financier avait averti que les "nombreux éléments" déjà recueillis dans l'enquête "ne [permettaient] pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite".

Le 17 février, François Fillon avait assuré qu'il resterai candidat même s'il était mis en examen, contrairement à ce qu'il avait affirmé au début de l'affaire.