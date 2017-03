Emmanuel Macron et François Bayrou font leur première apparition commune à Reims

Comme deux vieux complices... Et pourtant, c'est la toute première fois qu'Emmanuel Macron et François Bayrou se retrouvent ensemble en campagne sur le terrain : "Nous refondons la vie politique, donc ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont aussi des comportements, des pratiques qui sont nouvelles" explique le candidat d'"En Marche!".

Feu sur François Fillon

Aux yeux des supporters d'Emmanuel Macron ou de ceux qui regardent passer le tandem dans les rues de Reims, l'association est jugée plutôt efficace : "Il nous apporte sa notoriété, son électorat aussi et puis ses idées", juge un sympathisant. Pour cet autre supporter, "Je n'ai rien contre Bayrou, il n'est pas malhonnête, mais il me paraît un peu homme du passé". Même si lui n'appartient pas au passé, Emmanuel Macron a bien assimilé les bonnes vieilles règles des campagnes et des meetings : feu sur l'adversaire. En tête de liste, François Fillon. Malgré son statut de favori dans les sondages, à quarante jours du premier tour, Emmanuel Macron sait que son électorat est encore le plus indécis.

Le JT

Les autres sujets du JT