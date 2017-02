DIRECT. François Bayrou lance un appel à Emmanuel Macron : "Je lui dis 'unissons nos forces'" pour la présidentielle

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "Je connais les orientations. J'espère qu'elles permettront assez vite de découvrir l'image complète de ce qu'un programme doit être."









La dernière question portait sur le programme d'Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas été présenté.



: "Il faut que les Français se rendent compte qu'on peut mettre ses actes en accord avec ses paroles. Je trouve que c'est une bonne occasion de le faire."

: Voici quelques réactions politiques après la décision de François Bayrou de proposer une alliance à Emmanuel Macron.

: "Le choix que j'ai fait est un choix fondateur d'une nouvelle ère de la vie politique française. J'ai cherché toute ma vie à faire travailler ensemble des gens qu'on présentait de camps différents. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est possible."

: "Peut-être même que pour moi, c'est un sacrifice. Mais je considère qu'il y a des moments où il faut faire des gestes qui montrent la gravité de la situation et qu'on veut en sortir."

: "Je fais toujours campagne activement, avec ma propre vision, beaucoup d'indépendance et de liberté de parole. Je suis certain que cette libre expression rendra service à tout le monde. Trop longtemps la vie politique française a vécu sous le régime de l'alignement. Quand vous êtes dans la majorité, vous défendez tout, même l'indéfendable. Moi, je tiens à cette liberté de parole."

: "Je ne considère pas que la colonisation est un crime contre l'humanité".









Le président du MoDem est interrogé sur les dernières déclarations polémiques de son candidat.



: "Je n'ai jamais été partisan d'un ticket. Il n'y a qu'un président de la République."









François Bayrou se défend de briguer un poste auprès d'Emmanuel Macron.



: Récapitulons les quatre exigences posées par François Bayrou pour son alliance avec Emmanuel Macron.



1) La nécessité d'une "véritable alternance".

2) L'adoption d'une "loi de moralisation de la vie publique", afin que "les intérêts privés ne prennent pas la vie publique en otage".

3) Sur le plan international, "une résistance à la loi du plus fort".

4) Une juste représentation de toutes les familles politiques au Parlement.

: "Je suis absolument certain que la vie politique française est victime de pratique qui ne serait acceptée nulle part ailleurs."

: "Que tout les amis de François Fillon disent 'ce n'est pas grave, tout le monde fait ça'. Et bien non, tout le monde ne fait pas ça".

: "La stupéfaction des autres pays européens en découvrant nos affaires déclassent la France."









Le président du MoDem insiste une nouvelle fois sur les ennuis judiciaires de François Fillon.



: Voici un premier extrait de l'allocution de François Bayrou.











: "Je rencontrerai Emmanuel Macron dans les heures qui viennent, probablement."

: "Il n'est pas fréquent qu'on fasse des gestes de cet ordre. Cependant, j'ai jugé que le moment était venu de choisir une voie plus généreuse et ouverte."

: Sur Twitter, plusieurs internautes remarquent qu'il n'y a pas si longtemps, François Bayrou voyait en Emmanuel Macron le candidat des forces de l'argent.

: "Il faut comprendre. Je vais le répéter devant vous comme un électeur le dit : la multiplication des propositions politiques inspirées par des intérêts personnels et partisans, crée pour les citoyens un brouillage absolu".

: "J'ai parlé à monsieur Macron il y a une semaine."

: Le président du MoDem a terminé son allocution. Il répond à quelques questions des journalistes.

: "En faisant cette offre d'alliance, c'est cette nécessité du rassemblement que j'ai à l'esprit. Je suis heureux de pouvoir montrer autrement que par des mots que l'heure exige de dépasser nos intérêts personnels et partisans pour construire l'avenir de la France."

: "Une majorité, cela se construit à partir d'histoires différentes, de familles politiques différentes, à condition qu'elles soient respectées en elles-même avec toutes leurs identités."

: "L'enjeu de cette alliance, c'est de rendre l'espoir à des Français déboussolés."

: "Je crois que cette alliance peut faire entrer dans la réalité ce qui apparaissait impossible. Si nous y parvenons, nous pouvons faire de grandes choses ensemble."

: François Bayrou vient de déjouer les pronostics en décidant de ne pas se présenter à la présidentielle et en proposant une alliance à Emmanuel Macron. Le leader du MoDem pose toutefois plusieurs conditions au leader d'En marche !

: "Quatrièmement, je n'accepte pas que les deux tiers des citoyens n'aient pas de représentation, alors que le tiers restant, les deux partis qui gouvernent ce pays depuis des décennies, a toute la représentation."

: "Troisième exigence, la France, c'est une vision du monde, une résistance à la loi du plus fort."

: "Deuxième exigence, je demande expressément que le programme présenté par Emmanuel Macron comporte en priorité une loi de moralisation de la vie publique. Je refuse, comme j'ai refusé toute ma vie, que des intérêts privés prennent la vie publique en otage."

: "La première exigence, une vraie alternance"

: "Parce que le risque est immense, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis : 'Le danger est trop grand, il faut changer les choses, unissons nos forces pour y parvenir'".

: "Dans cette situation, je mesure ma responsabilité personnelle. Deux voies s'offrent à moi : la candidature devant les Français ou la recherche d'une solution inédite. J'ai reçu de très nombreux messages et témoignages m'encourageant à me présenter. Ces messages ont du sens et disent beaucoup pour moi. Nous sommes dans une situation d'extrême risque. A cette situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle."

: "Un peuple qui ne croit plus à sa vie publique est un peuple en danger. Cette situation nourrit le pire des risques : une flambée de l'extrême droite."

: "A droite, un argument me choque particulièrement. Il est répété à longueur de temps que 'tout le monde fait ça'. Ce n'est pas vrai"

: "Cela veut tout dire. Le parti du président et du gouvernement sera représenté par un opposant."

: "Jamais la démocratie en France n'a connu une situation si décomposée"

: "Merci d'être venus si nombreux. J'ai examiné depuis plusieurs semaines tous les éléments qui permettent de juger de l'état de notre pays. Je veux vous dire à quel point la gravité de la situation m'a frappé".

: François Bayrou est arrivé. Suivez son intervention.

: Ce titre est tiré de son livre.

: Dans les commentaires, @citoyen42 relève que la phrase présente sur la page dévoilée par erreur tout à l'heure est tirée de son livre, Résolution française.

: Quelle qu'elle soit, la décision de François Bayrou mettra fin à un long suspense, qui dure depuis la victoire de François Fillon à la primaire de la droite, fin novembre. Pour comprendre pourquoi le leader du MoDem a mis tant de temps à se décider, je vous conseille la lecture de cet article écrit la semaine dernière par mon collègue Clément Parrot.