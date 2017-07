VIDEO. Recadrage face aux militaires, avertissement aux journalistes... Quand Emmanuel Macron montre les muscles

Le président de la République ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Après l'annonce de coupes budgétaires au ministère des Armées, la fronde a commencé à se faire entendre chez les militaires. Mais rapidement, Emmanuel Macron a haussé le ton. "Je suis votre chef, a-t-il lancé devant des représentants des armées, la veille du défilé du 14-Juillet. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir et je n’ai, à cet égard, besoin de nulle pression et de nul commentaire." Un recadrage qui s'est conclu par la démission du chef d'état-major des armées.

Marquer son autorité face à Poutine

Avant cet épisode, Emmanuel Macron avait déjà affirmé son autorité au moment de la venue du président russe, Vladimir Poutine, à Versailles. "Quand des organes de presse répandent des contrevérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d’influence, a-t-il lancé en pleine conférence de presse avec Vladimir Poutine. Russia Today et Sputnik ont été des organes d’influence durant cette campagne, qui ont à plusieurs reprises produit des contrevérités sur ma personne et ma campagne."

Des journalistes se sont aussi heurtés au verrouillage de sa communication au moment de l'affaire Ferrand. "Quand je suis à l’étranger sur un sujet international, je ne fais aucun commentaire sur la politique française", avait répondu le président de la République lors du sommet du G8.