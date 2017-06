VIDEO. Quand Macron parlait de "hold-up" à propos d'une majorité présidentielle autour d'un seul parti

Après le succès de son parti au soir du premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin, Emmanuel Macron est en bonne position pour obtenir une très confortable majorité à l'Assemblée nationale, dimanche 18 juin.

Le président de la République ne s'est pourtant pas toujours montré favorable à un tel scénario. Au cours de sa campagne présidentielle, le 28 février, à Angers, le candidat d'En Marche ! parlait de "hold-up" à propos d'une majorité présidentielle autour d'un seul parti.

"Moi, je n'y crois pas"

"Est-ce que quelqu'un peut penser raisonnablement, qu'élu président, il aura une majorité présidentielle uniquement avec son parti ? Moi, je n'y crois pas. Et non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas souhaitable parce que ce serait un hold-up", avait alors lancé Emmanuel Macron à ceux qui s'inquiètait de l'éventuelle faiblesse d'En Marche ! aux élections législatives.