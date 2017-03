VIDEO. Pour son passage à La Réunion, Macron a droit à une chanson traditionnelle

Avant même son déplacement à La Réunion, samedi 25 et dimanche 26 mars, Emmanuel Macron a déjà son hymne local de campagne. C'est le député-maire de Saint-Leu, Thierry Robert, qui a mis en ligne, mercredi 22 mars, le clip sur sa page Facebook. Il s'agit d'un séga, une musique traditionnelle réunionnaise qui se danse.

"A La Réunion, les hommes politiques utilise une chanson spécialement pour leur campagne", explique à franceinfo Thierry Robert, fidèle soutien du candidat d'En marche !. Le clip reprend le séga déjà utilisé par le député-maire de Saint-Leu lors des élections municipales de 2014 et des élections régionales de 2015, rapporte L'info.re.

"Il faut que ça reste en tête"

Que disent les paroles ? "Vot pou Macron, nout péi la bezoin d’un bon prézidan !", pour la version créole. Elles sont résumées par Outre-mer 1ère : "Vote pour Macron, notre pays a besoin d'un bon président. Il sait comment il faut faire pour mettre le peuple dans la lumière. L'Outre-mer mérite un bon dirigeant."

Paroles et musique sont entêtantes : "Il faut que ça reste en tête", estime Thierry Robert. Le séga d'Emmanuel Macron doit "faire danser les gens et mettre l'ambiance". "Nous avons des 'voitures sonos' qui parcourent l'île pour annoncer le meeting d'Emmnual Macron, elles diffusent évidemment le séga. Et nous l'entendrons aussi lors du meeting", poursuit l'élu réunionnais.