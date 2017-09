VIDEO. "Monsieur Macron, un peu de modestie, vous ne marchez pas encore sur l’eau", tacle Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez entre en campagne. Pour son premier grand discours, avant sa traditionnelle ascension du mont Mézenc (Haute-Loire), dimanche 3 septembre, le candidat à la présidence des Républicains a taclé Emmanuel Macron. "Monsieur Macron, un peu de modestie, vous ne marchez pas encore sur l’eau et l’histoire de France n’a pas commencé avec vous", a-t-il lancé devant les militants.

Le candidat à la présidence des Républicains a aussi pris ses distances avec les Constructifs, ce groupe d'élus de droite qui soutient Emmanuel Macron. "A peine Macron a-t-il bougé un décret ou demi article de loi que tout le monde est sommé de s’esbaudir", a-t-il raillé.

"Qu’on laisse tous les dieux de l’Olympe dormir tranquille"

Laurent Wauquiez a aussi critiqué l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, dans laquelle le chef de l'Etat parle de "révolution Copernicienne". "Blum et Pompidou sont dépassés. On convoque Copernic. Le président n’a jamais autant de lyrisme que pour faire son autopromotion. C’est une révolution copernicienne. Et bien, de grâce, qu’on laisse Copernic et tous les dieux de l’Olympe dormir tranquille", a lancé le candidat à la présidence des Républicains.