VIDEO. Marisol Touraine : "Rassembler, c'est la responsabilité de Benoît Hamon"

Alors, contente ou pas, Marisol Touraine, du résultat de la primaire du PS et de ses alliés, qui a vu la victoire de l'outsider Benoît Hamon ? Après avoir rappelé qu'elle n'avait soutenu personne à cette élection, la ministre de la Santé a martelé : "Benoît Hamon, aujourd'hui, a la responsabilité comme candidat du Parti socialiste de rassembler. De rassembler la gauche et, au-delà, pour pouvoir gagner."

"A lui de montrer qu'il a cette capacité de rassembler"

Elle a poursuivi : "Précisément parce que ce que propose la droite, et l'extrême droite pire encore, serait dramatique pour notre pays, la gauche doit s'engager pour gagner. Pas pour témoigner, pour gagner. Et si l'on veut gagner, on doit rassembler. Et rassembler, c'est la responsabilité aujourd'hui de Benoît Hamon. A lui de montrer, concrètement, qu'il a cette capacité de rassembler la gauche et au-delà."

Elle avait auparavant avoué ne "s'être pas reconnue dans le programme de la primaire de Benoît Hamon".