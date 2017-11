VIDEO. Marine Le Pen aurait "fait tout l'inverse" d'Emmanuel Macron

Qu'aurait fait Marine Le Pen, si elle avait été élue à la présidence de la République à la place d'Emmanuel Macron il y a six mois ? Réponse de l'intéressée : "J'aurais fait tout l'inverse." "La politique que mène Emmanuel Macron est l'exact inverse de la politique que nous voulons mener", a assuré la présidente du Front national, invitée de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3, dimanche 5 novembre.

"C'est le président des très riches"

Et Marine Le Pen de prendre comme exemple la "politique en matière de droit du travail et de fiscalité dont les bénéfices vont aller aux grands groupes et aux multinationales". Si elle avait été au pouvoir, la cheffe du Front national aurait "aidé presque exclusivement les très petites entreprises car je crois qu'elles en ont besoin, ce sont elles qui créent l'emploi", a-t-elle souligné.

Emmanuel Macron, "c'est le président des très riches", a insisté Marine Le Pen. "Les mesures fiscales qu'il a mises en place n'aident pas les riches, mais les très riches. Il y a eu un nombre de cadeaux faramineux faits aux plus aisés (...) On mène une politique d'injustice totale."