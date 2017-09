VIDEO. Logement : Macron veut "construire plus" en "diminuant la réglementation"

Emmanuel Macron a présenté sa très attendue réforme du logement, lundi 11 septembre, à Toulouse (Haute-Garonne), en compagnie de Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires.

Premier volet, la création de 50 000 places supplémentaires pérennes pour les plus précaires, dont 10 000 dans des pensions de famille et 40 000 dans le parc locatif. Elles doivent remplacer des nuitées d'hôtels, que le président de la République juge inadaptées et "très coûteuses".

D'autre part, Emmanuel Macron veut accroître la construction de logements neufs dans le parc social, en portant à 40 000 par an dès 2018 et "sur tout le quinquennat" la construction de logements "très sociaux".

Un système "bloqué par la sur-réglementation"

Troisième volet, il veut "libérer" la construction dans le parc libre grâce à "une réduction des exigences des normes environnementales et sociales" pour obtenir "une production massive" de logements neufs en quelques années. "Notre pays en construit trop peu car notre système est bloqué par la sur-réglementation", a-t-il estimé.

Pour le chef de l'Etat, baisser les APL (aides personnalisées au logement) est possible si l'Etat et les collectivités locales arrivent à "dynamiser une politique de baisse des prix du logement".