VIDEO. Hollande votera pour Macron parce que l'élection de Marine Le Pen serait "un risque pour le pays"

"La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix." Dans une allocution télévisée en direct de l'Elysée, François Hollande a annoncé, lundi 24 avril, qu'il allait voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle face au "risque" que "l'extrême droite fait peser sur l'avenir de la France".

Le chef de l'Etat a d'abord mis en garde contre l'arrivée au pouvoir du Front national qui "diviserait profondément la France" et remettrait en cause sa place en Europe et dans le monde. "Face à un tel risque il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence", a-t-il ajouté.

Macron le remercie pour son soutien

Selon lui, "le pouvoir d'achat des Français serait directement amputé si Marine Le Pen devait l'emporter et si la France sortait de la zone euro". "Ce serait des milliers d'emplois qui seraient supprimé dans les industries de notre pays" si les "mesures protectionnistes" prônées par le FN étaient mises en œuvre, a-t-il également averti.

Le président de la République a également salué "toutes les formations politiques" ayant appelé à voter pour le candidat d'En marche !. L'ex-ministre de l'Economie a remercié le chef de l'Etat sur Twitter pour "son soutien républicain".